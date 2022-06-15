Головна теза - примушення України погодитись на переговори, щоб запобігти світовій продовольчій кризі.

В Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України повідомили основні наративи, які російська пропаганда просуває у західних країнах.

Тези озвучив в.о. керівника Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України (ЦПД при РНБО) Андрій Шаповалов в ефірі інформаційного телемарафону 14 червня.

"Нічого не міняється – вони діють за своїми методичками. Перше - це розкрадання фінансової та військової допомоги. Друге - це неспроможність українських воїнів опанувати озброєння НАТО, яке до нас надходить. Й ще одна, головна теза - примушення України сісти за стіл переговорів, аби запобігти світовій продовольчій кризі", - зазначив Шаповалов.

Він констатував, що загалом ці тези постійно повторюються у російських медіа і розповсюджуються через лояльних до Кремля експертів.

"Наприклад, про розкрадання фінансової та військової допомоги Кремль розповідав ще до початку повномасштабного воєнного вторгнення. І зараз це трансформація того ж наративу: про підготовку українських солдатів, про погане постачання та про постачання Заходом застарілого обладнання", - сказав Шаповалов.

В.о. керівника ЦПД при РНБО зауважив, що один з наративів наполегливо просувається російською пропагандою в інформаційному просторі західних країн вже декілька тижнів.

"Наратив щодо перемовин та щодо здачі українських земель Росії в західному інформаційному просторі вже транслюється понад три тижні. Особливого розголосу він набув після форуму в Давосі. Зараз трансформувався до того, що Україні треба вирішувати, чим готова вона пожертвувати заради миру", - поінформував Шаповалов.

Він наголосив, що українці та весь світ мають розуміти, що всі ці тези маніпулятивні.

"Це все абсолютно відверта маніпуляція і дезінформація, яку Росія прагне максимально, в більшій кількості всунути в мізки своїй аудиторії. Але в них цього не вийде", - акцентував Шаповалов.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував низку фейків: про виїзд за кордон чоловіків-артистів та чоловіків, які виховують менше трьох дітей. Крім того, у центрі заперечили інформацію, що з України не випускають чоловіків, які навчаються за кордоном на денній формі навчання.

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