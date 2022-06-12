У РНБО наголошують, що цей фейк розрахований на "внутрішнього" споживача в Україні.

Російська пропаганда поширює фейк про нібито підготовки в Україні мобілізації жінок до лав Сил оборони.

Про це сьогодні, 12 червня, попереджає Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

Зазначається, що низка проросійських Telegram-каналів поширила фото нібито підписаного начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою документа, в якому вказано, що територіальним центрам комплектування необхідно "до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років".

"Однак ця інформація не відповідає дійсності, а сам документ є фейковим", - наголошують в ЦПД. - "Як нещодавно зауважив начальник Чернігівського ОТЦК та СП О. Гончарук: "Якщо говорити про поточну ситуацію, то зараз немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок".

У ЦПД наголошують, що цей фейк розрахований на "внутрішнього" споживача в Україні та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про воєнний стан та загальну мобілізацію через широкомасштабне вторгнення РФ до нашої країни. Згодом цей указ було продовжено до кінця серпня.

Раніше у Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що практика вручення повісток на блокпостах або в інших людних місцях не суперечить законодавству.

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