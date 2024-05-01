Про це йдеться у спільному комюніке G7.

Міністри енергетики країн G7 домовилися знижувати залежність від російської продукції у сфері ядерної енергетики.

Про це йдеться у комюніке, випущеному за підсумками зустрічі міністрів з питань клімату, енергетики та навколишнього середовища. Лідери G7 заявили:

"Ми підтверджуємо зобов’язання лідерів G7 зменшити залежність від цивільних товарів, пов’язаних з ядерною енергетикою, із Росії, включаючи сприяння створення диверсифікованого ланцюжка постачання палива, вільного від російського впливу, а також допомогу країнам, які прагнуть диверсифікувати свої постачання". Відео дня

Також у G7 засудили захоплення Росією української Запорізької АЕС та її мілітаризацію, що створює серйозні ризики для ядерної безпеки і має наслідки для ширшої міжнародної спільноти.

Ситуація у ядерній енергетиці

Видання The Times писало, що Запорізька АЕС може стати новою зброєю Путіна. Зазначається, що для підтримки зусиль МАГАТЕ та ООН потрібно створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС, щоб запобігти ще одній величезній екологічній та гуманітарній катастрофі.

Адміністрація Джо Байдена розглядає питання заборони імпорту у США збагаченого російського урану через виконавчу владу, оскільки зусилля Конгресу щодо блокування поставок реакторного палива пробуксовують.

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