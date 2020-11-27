На думку екс-голови Верховної Ради Білорусі, Лукашенко "знає про бажання російської влади зробити Білорусь частиною Росії".

Колишній голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич запідозрив Олександра Лукашенка в готовності приєднати країну до Росії.

Про це він поміркував в ефірі НСН.

На його думку, Лукашенко "знає про бажання російської влади зробити Білорусь частиною Росії і... готовий на все. Путін, звичайно, врятує Лукашенка і зробить його намісником Західної області Росії».

При цьому він вважає, що Лукашенко готовий це зробити тільки для своєї вигоди.

"Лукашенко буде говорити, як сильніше полюбив Росію, але нікого, крім себе, він не любить», - зазначив Шушкевич, додавши, що у президента немає бажання побудувати нормальну європейську державу, при цьому у всіх проблемах він звинувачує Захід.

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Дружба Лукашенка і Путіна на тлі протестів в Білорусі

Після початку масштабних протестів в серпні Лукашенко заявив, що президент Росії Володимир Путін пообіцяв всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки країни.

27 серпня Путін припустив використання російських силовиків для придушення протестів у Білорусі.

8 вересня Лукашенко заявив про готовність продовжити інтеграцію з Росією, зазначивши, що в разі «падіння» Білорусі наступною буде Росія.

Вибори та протести в Білорусі: хронологія подій

9 серпня в Білорусі відбулись президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів та запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.

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Автор: УНІАН