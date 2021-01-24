Було здійснено терористичну атаку на східний газопровід, що призвело до потужної пожежі.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що на трубопровід державної нафтової компанії PDSVA було вчинено напад.

Про це Мадуро повідомив під час виступу, що транслювався в Twitter.

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Він зазначив, що зараз PDSVA взяла ділянку мережі під контроль, проте через атаку почалася пожежа.

"Сьогодні було вчинено терористичну атаку на східний газопровід, що призвело до потужної пожежі. На цей момент він узятий під контроль співробітниками PDVSA", - сказав пан Мадуро.

Загиблих або постраждалих в ході теракту немає.

Мадуро не уточнив, хто міг стояти за діями терористів.

Попередні вибухи

20 січня 2021 року в одній з будівель, розташованих в центрі столиці Іспанії пролунав потужний вибух, кілька поверхів були зруйновані. Загинули три людини.

24 січня 2021 року в передмісті Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, пролунав вибух у церкві, яка виступала проти ЛГБТ.

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Автор: УНІАН