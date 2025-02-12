Ім'я громадянина РФ поки не розголошують із міркувань "конфіденційності".

У Кремлі підтвердили, що обміняють американського вчителя Марка Фогеля, якого в РФ звинуватили в контрабанді наркотиків, на громадянина Росії. Цей росіянин перебуває в одному з місць позбавлення волі США. Як повідомляють росЗМІ, відповідну заяву зробив на брифінгу прессекретар лідера РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Як і раніше, ми повідомляли останнім часом, по лінії відповідних відомств було інтенсифіковано роботу, були контакти, і результатом цих контактів стало звільнення Фогеля, а також одного з громадян Російської Федерації, який наразі міститься в місцях позбавлення волі в США", - сказав Пєсков.

Як пише "Лентач", ім'я росіянина, якого обмінюють на Фогеля, поки не називають. За словами Пєскова, особистість цього громадянина РФ стане відома після прибуття в Росію.

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Обмін також прокоментував представникам ЗМІ міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. За його словами, для "ефективної дипломатії" російська сторона воліє дотримуватися угоди про конфіденційність.

"Результати наші американські колеги вирішили оголосити (про обмін - УНІАН), а в нас усе-таки інший підхід, і до домовленостей, яких досягають... Це ось продукт одного з каналів, через які ці контакти здійснюють, Я тут просто хочу ще раз наголосити, що для ефективної дипломатії ми віддаємо перевагу дотриманню домовленостей про конфіденційність", - заявив Лавров.

Звільнення американського вчителя Марка Фогеля - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 61-річний громадянин Сполучених Штатів Марк Фогель багато років працював учителем історії в закритій англо-американській школі в Москві. У серпні 2021 року в аеропорту Шереметьєво в нього виявили близько 17 грамів канабісу.

Чоловік пояснював, що використовував його з медичних причин, але Фогеля звинуватили в контрабанді наркотиків і засудили до 14 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Нагадаємо, спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф літав до Москви, щоб звільнити Фогеля. Про це журналістам повідомив радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц, який заявив про успішний обмін із російською стороною, назвавши його "проявом доброї волі" і кроком до завершення війни проти України.

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