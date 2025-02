Наступні вибори президента відбудуться у листопаді 2028 року.

Американський мільярдер Ілон Маск назвав віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса майбутнім лідером країни.

Відповідний коментар він залишив під дописом користувача X Пітера Хейга, який критично висловився про діалог Джей Ді Венса з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Білому домі. Американський віцепрезидент висловив занепокоєння щодо обмежень свободи слова у Великій Британії, на що Стармер відповів: "У нас у Сполученому Королівстві вже дуже давно є свобода слова".

Хейг розкритикував тих, хто "намагається перетворити коментарі улюблених політиків на нищівну перемогу в дебатах", зазначивши, що британський прем'єр не "знищив" Венса, а заперечив його звинувачення. У відповідь Маск написав:

Відео дня

"Найкращий віце-президент і наш майбутній президент".

Що відомо про Джей Ді Венса

50-м віцепрезидентом США призначили американського політика, підприємця, письменника та ветерана Корпусу морської піхоти США. Він здобув широку популярність після публікації мемуарів "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis", які стали бестселером і були екранізовані Netflix.

Венс відомий своїми націонал-консервативними та правопопулістськими поглядами. Він виступає проти абортів, одностатевих шлюбів та посилення контролю за обігом зброї. Також він відкрито заявляє про вплив католицизму на свої суспільно-політичні позиції.

Під час президентської кампанії 2016 року він не підтримував Трампа та називав його "неприйнятним" кандидатом, який "може стати ще гіршим президентом, ніж Гілларі Клінтон". До 2022 року Венс повністю змінив своє ставлення до політика.

Цього місяця повідомлялося, що новий американський президент не розглядає Джей Ді Венса як свого наступника на цій посаді.

Вас також можуть зацікавити новини: