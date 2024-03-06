Ілон Маск дав зрозуміти, що не жертвуватиме гроші ймовірному кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу або президенту Джо Байдену, применшивши очікування після зустрічі з кандидатом від Республіканської партії на початку цього тижня.
"Просто щоб внести ясність: я не жертвую гроші жодному з кандидатів у президенти США", - сказав він у середу. Маск не став називати Трампа або Байдена на ім'я, пише Bloomberg.
Коментарі Маска, однак, не виключають пожертвувань на користь комітету політичних дій або інших політичних цілей.
Однак ця заява є ударом по Трампу, у якого є серйозна нестача в грошах, оскільки він починає матч-реванш із Байденом на загальних виборах. Остання суперниця Трампа від Республіканської партії, Ніккі Гейлі, вибула з передвиборчих перегонів у середу, практично розблокувавши кандидатуру Республіканської партії для колишнього президента.
Участь Маска в політиці
Маск, статки якого, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, оцінюють у 192 мільярди доларів, є генеральним директором Tesla Inc.
Він зустрівся з Трампом у неділю, оскільки республіканець сподівається залучити донорів. Військовий бюджет передвиборчої кампанії Трампа набагато менший, ніж у Байдена. Згідно з федеральними документами, він почав лютий із 30,4 мільйона доларів США порівняно зі 130 мільйонами доларів США у президента. Судові справи республіканця призвели до фінансового витоку його передвиборчої кампанії.
Маск заявив, що голосував за Байдена 2020 року, але різко критикував політику президента, зокрема щодо кризи з мігрантами на південно-західному кордоні США.
Маск не використовував своє багатство в політиці, як інші мільярдери. Згідно зі звітами Федеральної виборчої комісії, з 2009 року він пожертвував менше 1 мільйона доларів.