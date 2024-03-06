Коментарі Маска, однак, не виключають пожертвувань на користь комітету політичних дій або інших політичних цілей.

Ілон Маск дав зрозуміти, що не жертвуватиме гроші ймовірному кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу або президенту Джо Байдену, применшивши очікування після зустрічі з кандидатом від Республіканської партії на початку цього тижня.

"Просто щоб внести ясність: я не жертвую гроші жодному з кандидатів у президенти США", - сказав він у середу. Маск не став називати Трампа або Байдена на ім'я, пише Bloomberg.

Коментарі Маска, однак, не виключають пожертвувань на користь комітету політичних дій або інших політичних цілей.

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Однак ця заява є ударом по Трампу, у якого є серйозна нестача в грошах, оскільки він починає матч-реванш із Байденом на загальних виборах. Остання суперниця Трампа від Республіканської партії, Ніккі Гейлі, вибула з передвиборчих перегонів у середу, практично розблокувавши кандидатуру Республіканської партії для колишнього президента.

Участь Маска в політиці

Маск, статки якого, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, оцінюють у 192 мільярди доларів, є генеральним директором Tesla Inc.

Він зустрівся з Трампом у неділю, оскільки республіканець сподівається залучити донорів. Військовий бюджет передвиборчої кампанії Трампа набагато менший, ніж у Байдена. Згідно з федеральними документами, він почав лютий із 30,4 мільйона доларів США порівняно зі 130 мільйонами доларів США у президента. Судові справи республіканця призвели до фінансового витоку його передвиборчої кампанії.

Маск заявив, що голосував за Байдена 2020 року, але різко критикував політику президента, зокрема щодо кризи з мігрантами на південно-західному кордоні США.

Маск не використовував своє багатство в політиці, як інші мільярдери. Згідно зі звітами Федеральної виборчої комісії, з 2009 року він пожертвував менше 1 мільйона доларів.

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