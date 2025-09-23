В Ірані заявили, що отримали від Росії винищувачі МіГ-29

Також там мріють отримати більш досконалі Су-35.

Російські винищувачі МіГ-29, вірогідно, прибули до Ірану в рамках плану зміцнення його повітряних сил. У перспективі росіяни передадуть і більш досконалі літаки Су-35. Про це повідомив військовий портал "Мілітарний".

Член парламентського комітету з національної безпеки Аболфазл Зохреванд заявив місцевим ЗМІ, що отримання винищувачів МіГ-29 в Ірані розцінюють, як тимчасовий захід. У подальшому, каже він, Іран очікує прибуття Су-35.

"Російські винищувачі МіГ-29 прибули до Ірану і дислокуються в Ширазі, а винищувачі Су-35 вже у дорозі", — сказав він.

Він також заявив, що до Ірану постачаються китайські системи протиповітряної оборони HQ-9 і російські системи С-400. Однак підтверджень цієї заяви немає.

Водночас, подібні заяви, як пише "Мілітарний", свідчать, що Іран планує розширити свою військову співпрацю з Росією для посилення обороноздатності. Також це сигнал про можливе зрушення у двосторонніх оборонних відносинах.

Портал зазначає, що Іран прагне модернізувати свої давно застарілі системи ППО, які базуються на американських винищувачах 1970-років та невелику кількість російських літаків. На початку цього року місцеві офіційні особи казали, що отримали російські Су-35. Знову ж так, підтвердження цих заяв не надходило.

"Запит Ірану на 50 російських літаків залишається виконаним лише частково, оскільки поставки сповільнюються через власні потреби росіян у війні проти України", - пише видання.

До того ж, під час ізраїльських ударів по Ірану на початку цього року були знищені російськи системи ППО С-300, які Іран придбав у 2016 році в кількості 4 батальйонів.

Як Україна використовує МіГ-29 у війні проти Росії

Нагадаємо, що у парку українських винищувачів присутні і МіГ-29. Вірогідно, деякі з них передав Азербайджан. Фото винищувача з камуфляжною схемою, характерною цій країні, нещодавно поширили в мережі. Судячи з фото, винищувач має повне озброєння ракетами середньої і малої дальності.

Окрім того, незвичні деталі про початок повномасштабної війни нещодавно розкрив колишній президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, тоді Україна звернулася до Польщі з проханням передати МіГи, але цю можливість заблокували США.

