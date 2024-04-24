Негайних переговорів з Кремлем про мир вимагають не лише відверті прихильники Москви, але й просто наївні люди, які не розуміють Росію та Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Guardian.
За словами дипломата, з 2014 року і до повномасштабного вторгнення у 2022 році Україна провела "200 раундів переговорів" з Кремлем.
Кулеба зазначає, що серед тих людей, які сьогодні закликають до мирних переговорів з РФ, справді є такі, хто "грає за Путіна". Але не всі. На думку дипломата, дехто підтримує ідею переговорів через наївність. Разом з тим Кулеба виділяє в окрему категорію тих, хто "не розуміє ані Росії", ані її президента. Ці люди помилково переконані, що переговори потрібно вести навіть із дияволом.
На думку Кулеби, Путін погодиться взяти участь у справді змістовних переговорах лише тоді, коли його військова позиція буде "близька до краху". Щоб дійти до цього моменту, Україні слід дотримуватися подвійної стратегії: "успіх на полі бою" та коаліція країн, яка підтримає "формулу миру" Зеленського.
Заклики до переговорів з Путіним
Як писав УНІАН, у березні спалахнув гучний скандал після того, як Папа Римський заявив в інтерв’ю журналістам, що Україні час "викинути білий прапор" і почати переговори з РФ. За його словами, сторона, яка програє, повинна "мати мужність" погодитися на переговори.
Неодноразово закликав до мирних переговорів з агресором чинний прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. При цьому він не приховує своїх симпатій до російського диктатора Володимира Путіна.
На мирних переговорах наполягає і Дональд Трамп. Про це розповідають люди з його оточення, раніше він і сам робив заяви такого змісту.