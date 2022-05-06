Влада Франції не запросила представників Російської Федерації на заходи, присвячені 77-й річниці Дня Перемоги.

Про це заявив посол Росії в Парижі Олексій Мєшков, пише пропагандистський ресурс РИА Новости.

"8 травня у Франції традиційно проводитимуться святкування, присвячені перемозі у Другій світовій війні. Завжди посли, і військові аташе - спочатку Радянського Союзу, потім Росії, Білорусії як країн, які внесли вирішальний внесок у перемогу над фашизмом, запрошувалися. Цього року нам місця на трибуні не знайшлося. Хоча там сидітимуть посли тих країн, які воювали на боці гітлерівської Німеччини", - заявив Мєшков.