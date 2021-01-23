Найскладніша ситуація у Владивостоці: там вже почалися жорсткі затримання. Як мінімум одну людину доставили в автозак без свідомості.

У Росії почалися мітинги на підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального.

Перші акції протесту пройшли на Далекому Сході РФ – Хабаровську, Владивостоці і Петропавловську-Камчатському, де на вулиці вийшли тисячі людей. Силовики стали затримувати людей на мирних акціях.

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На сторінці Навального, який зараз перебуває в СІЗО, в Facebook закликали росіян виходити на вулиці.

"Дуже важливий день сьогодні, і він вже в самому розпалі. Тисячі людей на Далекому Сході вже вийшли на підтримку Олексія Навального. Вони вимагають відпустити його з СІЗО і припинити незаконне переслідування. Виходьте і ви. Це дуже важливо. Важливо, як ніколи", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що прихильників Навального почали затримувати по всій Росії напередодні протестів 23 січня.

Як повідомляє "Медиазона", затримання вже зафіксовані в Південно-Сахалінську (в тому числі одного журналіста), Якутську, Хабаровську, Владисостоку та Іркутстку. При цьому у Владисовстоці повідомляється про проблеми з Інтернетом.

Як повідомляє "ОВС-Інфо", в Хабаровську затримані повідомляють, що їх б'ють у відділеннях поліції палицями. Ще до початку мітингів поліція затримала стримерів YouTube на площі, де вони чекали, поки зберуться люди, пише DW.

Незабаром на акцію в Хабаровську вийшли близько 1000 осіб, повідомляє Хабаровський сайт DVhab.ru. Вони скандували: "Ми не боїмося!", "Банду Путіна - під суд!" і "Путін-злодій!". На площі розкидані кілька фотографій російського президента.

Незабаром почалися окремі затримання протестувальників.

На акціях протесту в Хабаровську затримано вже кілька десятків людей pic.twitter.com/OFesLJoAjx - МБХ медіа (@MBKhMedia) January 23, 2021

Співробітники ОМОНу спочатку намагалися відтіснити присутніх з площі, далі вже застосовували кийки при затриманні. Поліція стверджує, що акція не узгоджена з владою, тому вимагає від її учасників розійтися.

Затримання в Хабаровську тривають. Поліція діє грубо.



Серед затриманих виявилася жінка з інвалідністю II групи, А в одному з автозаків затримані повідомляють про побиття учасника акції.



Відео: @teamnavalnykhvhttps://t.co/ertrgrBDqLpic.twitter.com/1SoBsYCc28 - ОВД-Інфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Також мітинги проводили в Південно-Сахалінську, де зібралося близько 400 осіб, а у Владивостоці вийшли на протест близько 3000 осіб. Акції також пройшли в Комсомольську-на-Амурі і Магадані. Міліція затримувала протестувальників.

До 400 осіб вийшли на акцію в Південно-Сахалінську, це одна з наймасовіших протестних акцій останніх років



Відео: читач " Медіазони»https://t.co/B8p1R8QxKKpic.twitter.com/j07amFfz66 — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

У Владивостоці почалися жорсткі затримання. Як мінімум одну людину доставили в автозак без свідомості, передає кореспондент "Нової газети". "ОВС-Інфо" повідомляє про 20 затриманих у місті.

Журналіст Юрій Дудь прийшов на акцію на підтримку опозиціонера Навального у Владивостоці.

Люди зібралися і в Якутську попри 50-градусний мороз.

В Улан-Уде (Бурятія) почалися затримання на акції на підтримку Навального. Був затриманий кінопродюсер Артем Бурлов. У мітингу брали участь близько тисячі осіб. Люди скандували "Свободу"і" Путін йди".

Тим часом у Москві затримали чоловіка з табличкою "Я не боюся". Його доставили в Тверський ОВС. А на Пушкінській площі (там повинна пройти акція за Навального) почали перекладати плитку.

"Пушкінську площу весь ранок старанно чистили від снігу, а з боку Страсного бульвару навіть вирішили перекласти плитку, обгородивши поки приблизно 100 метрів. Ділянка робіт розташована близько до виходу зі станції метро Чеховська. Пушкінський сквер з боку "Известий" заставлений п'ятьма машинами Московського паркінгу, поліцейським автобусом і машинами "Автодору", також сквер вже патрулюється співробітниками поліції", – пише "Проект".

В Іркутську затримали керівника штабу Навального Сергія Беспалова. Також силовики затримували людей прямо на вулиці.

Протести в Росії: що відомо

Нагадаємо, 23 січня в Росії плануються масштабні акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального . Напередодні мітингів російська влада проводить затримання прихильників Навального, погрожує студентам відрахуваннями і штрафами.

масштабні акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального Відзначити, Олексія Навального заарештували 17 січня відразу по прильоту в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння. Його взяли під варту, заявивши, що він з вересня нібито переховувався і не виконував вимоги умовного терміну.

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Автор: УНІАН