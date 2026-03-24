Не дрони і не ШІ: США ігнорують головний козир України у війні, – Bloomberg

Використання Україною стартапів для зміцнення своєї оборони заслуговує на наслідування.

Україна утримує свої позиції проти Росії не тільки завдяки поширенню дронів і розвитку штучного інтелекту. Ключовою перевагою, яка впливає на характер війни і яку слід було б врахувати Сполученим Штатам, є розвиток стартапів, пише оглядач Bloomberg Пармі Олсон.

Вторгнення американських військових на Близький Схід було названо "першою війною з використанням ШІ". Однак, незважаючи на використання передових технологій, початковий наступ США спирався на класичні інструменти: авіаносні групи, винищувачі F-35 і ракети Patriot вартістю в сотні мільйонів доларів.

Водночас Іран також виявився рішучим супротивником, який запозичує тактику з українського арсеналу, що характеризується використанням дешевих безпілотників, швидкою розробкою та партизанською тактикою застосування технологій, зазначається в статті.

"Реальна перевага України полягає не в безпілотниках або будь-якій окремій технології, а в швидкості розробки та адаптації на полі бою. Це критично важливо, коли між першим розгортанням нової конструкції безпілотника і появою контрзаходів може пройти всього місяць", – пише Олсен.

Гнучка та ефективна система

Саме тому дешеві та легко адаптовані технології стали кориснішими за дорогі ракети: майже кожен український полк підтримує регулярний контакт з виробниками БПЛА, програмного забезпечення або обладнання для спостереження – багато з яких є стартапами – для швидкої адаптації обладнання, необхідного передовим підрозділам щомісяця.

Для швидких і ефективних закупівель Україна створила торговельну платформу Brave1, схожу на Amazon, де представлені сотні одиниць обладнання, включаючи продукцію понад 600 вітчизняних виробників безпілотників. Передові підрозділи заробляють очки за підтверджені знищення – знищення ворожої ракетної установки приносить до 50 очок, танк – 40 – і потім можуть витратити ці очки на обладнання.

Ця гнучка й ефективна платформа змінила підхід до закупівель озброєння офіцерами на передовій, і, схоже, США поступово звертають на це увагу. Міністр оборони США наказав до кінця 2026 року оснастити всі підрозділи армії США невеликими односторонніми ударними БПЛА, а армія США запустила власну версію української торговельної платформи Brave1.

Як зазначає Пармі Олсон, в Україні майже третина закупівель безпілотних систем припадає на нетрадиційних постачальників, включаючи стартапи. І хоча в США немає аналогічної статистики, але, згідно зі звітом Центру стратегічних і міжнародних досліджень від лютого 2026 року, Пентагон "не використовує весь потенціал комерційного сектора США в повній мірі". У тому ж звіті американські військові чиновники скаржилися на правила та жорсткі бюджетні асигнування, які ускладнюють роботу зі стартапами.

Дрони та війна в Ірані

Як пишуть ЗМІ, Київ бачить нові можливості у виснаженні ресурсів США в Ірані. Українські чиновники обговорюють з адміністрацією Трампа угоди про спільне виробництво безпілотників і безпілотників-перехоплювачів. Президент Володимир Зеленський оцінив потенційну угоду в 35–50 мільярдів доларів і підкреслив взаємну вигоду для союзників у Перській затоці.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що країни Близького Сходу звернулися до Києва з проханням поділитися досвідом перехоплення "Шахедів". Україна в деякі з цих країн уже направила своїх експертів.

