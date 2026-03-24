Україна хоче знищити заводи 'Шахедів' у РФ: дипломат попросив ООН дати ЗСУ ракети

Андрій Мельник назвав російське виробництво дронів законною ціллю через зв'язки з Іраном.

Україна закликає західних партнерів надати засоби для глибоких ударів по території Росії, щоб знищити потужності з виробництва безпілотників. Такі об'єкти офіційний Київ вважає законними військовими цілями через тісну співпрацю Москви з Тегераном, заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час спеціального засідання Ради Безпеки, повідомляє видання The Jerusalem Post.

В матеріалі наголошується, що Москва і Тегеран створили небезпечний альянс і Росія не просто купує іранські "Шахеди", а виробляє їхні модернізовані версії за ліцензією. Таке посилення технологіями дозволяє Ірану в перспективі атакувати країни Перської затоки та бази армії США, пише видання.

За словами українського дипломата, війна та напруженість в Ірані стали для Росії "новим рятівним колом". Високі ціни на нафту, спровоковані конфліктами, наповнюють російський бюджет. Це дозволяє Москві продовжувати агресію, попри міжнародні санкції та економічні труднощі., а знищення військових заводів на території РФ може розірвати це замкнене коло.

Мельник наголосив, що агресія Кремля в Україні безпосередньо впливає на безпеку на Близькому Сході. Дипломат переконаний, що російські військові заводи тепер є частиною глобальної загрози:

"Нещодавній конфлікт в Ірані показав, наскільки ця криза переплетена з військовим вторгненням Росії та зловмисними, імперіалістичними цілями Кремля".

У статті акцентується, що українські Сили оборони регулярно атакують російські виробничі потужності. Це необхідно для захисту мирного населення України та критичної інфраструктури від постійних нальотів дронів. Проте наявних ресурсів недостатньо для остаточного розв'язання проблеми - Києву потрібна зброя, що здатна досягати тилових об’єктів ворога.

"Надання Україні засобів для глибоких ударів та допомога в нарощуванні нашого вітчизняного виробництва ракет далекого радіуса дії сприятиме колективним зусиллям щодо встановлення миру на Близькому Сході", - сказав Мельник.

Україна не лише просить, а й ділиться досвідом. Київ уже відправив сотні фахівців до країн Перської затоки. Вони допомагають регіону вибудовувати захист від безпілотних загроз.

Що зараз відомо про війну в Ірані

Сполучені Штати Америки здійснили повітряну атаку на завод з виробництва двигунів для безпілотників в Ірані. Центральне командування США повідомило про знищення ключового підприємства в місті Кум.

Крім того, повідомляється про початок переговорів між Трампом та Іраном під тиском союзників США. Деякі партнери попередили американського лідера про ризик перетворення конфлікту в катастрофу. Регіональні союзники висловили занепокоєння щодо незворотних наслідків для іранської інфраструктури, які можуть призвести до краху держави після завершення бойових дій.

А ще повідомлялось про розгляд США можливості залучення наземних військ до конфлікту з Іраном. У разі отримання дозволу від Трампа на захоплення острова може бути проведена атака з участю близько 2500 військовослужбовців.

