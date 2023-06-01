Париж активно виступає за план щодо вступу України в НАТО, Берлін закликає не поспішати.

Думки Франції та Німеччини щодо членства України в НАТО розходяться. Згідно з інформацією Bloomberg, у той час як Париж просуває ідею побудови плану вступу Києва до Альянсу, Берлін закликає не поспішати.

Відповідну риторику країн озвучили міністри закордонних справ на зустрічі в Осло.

Франція хоче, щоб країни-члени створили конкретний шлях, по якому Україна може стати частиною військового альянсу. Німеччина закликає наразі бути більш обережними з такими кроками у період війни.

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"Бажання Франції полягає в тому, щоб ми чітко розробили шлях із етапами та поступами, щоб Україна могла, коли прийде час, приєднатися до нас у хороших умовах безпеки. Чи будуть дати чи календар, я не впевнений, тому що ще багато питань для обговорення", — сказала міністр закордонних справ Катрін Колонна.

Також вона додала, що НАТО повинен зробити "більше, ніж у 2008-му році", маючи на увазі про те, що тоді не була підписана угода про союзництво з Україною.

Однак не такого напрямку притримується Німеччина. Голова МЗС Анналена Бербок сказала журналістам, що "очевидно, що ми не можемо говорити про нове членство в розпал війни".

Україна і НАТО: що відомо

У вересні 2022-го року НАТО отримав від Україна заявку на вступ до Альянсу за прискореною процедурою. Генсек НАТО підтвердив, що в НАТО дійшли компромісу в питанні про членство України. Однак він відзначив, що такий крок можливий після перемоги України над РФ.

Володимир Зеленський говорив, що офіційний Київ розуміє той факт, що Україна не зможе вступити в НАТО до закінчення війни. Водночас він зазначив, що на липневому саміті НАТО хоче отримати гарантії безпеки від країн-партнерів на період до приєднання країни до Альянсу.

Президент Єврокомісіяї Урсула фон дер Ляйєн заявила, що і до вступу в НАТО Україна зможе отримати гарантії від країн-партнерів.

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