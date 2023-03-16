Сторони в рамках бесіди між главою української дипломатії Дмитром Кулебою й главою МЗС КНР Цинь Ганом зафіксували свою позицію з приводу війни та взаємного партнерства.

У четвер, 16 березня, глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з головним дипломатом КНР Цинь Ганом на тлі новин про те, що діючого лідера Китаю Сі Цзіньпіна обрали на третій термін.

Розмова чиновників відбулася телефоном. Підсумками бесіди Кулеба поділився у своєму Twitter, уточнивши, що розмова з китайським дипломатом, серед інших тим, стосувалася війни в Україні. Він заявив, що під час бесіди з Цинь Ганом обговорив формулу миру, яку раніше запропонував лідер України Володимир Зеленський в рамках завершення війни з РФ.

Також українська сторона підкреслила, що принцип територіальної цілісності - є ключовим для України, зазначив Кулеба.

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Зі свого боку МЗС КНР також опублікувало підсумкове "резюме" бесіди з Кулебою на своєму офіційному сайті.

Там уточнили, що в Україні відзначили дипломатичний успіх Китаю в зближенні між Саудівською Аравією та Іраном, а також пообіцяли дотримуватися принципу "одного Китаю" (зовнішня політика Китаю з приводу існування лише одного китайського уряду, з чим наразі незгодний Вашингтон).

При цьому в заяві Цинь Гана говориться, що Китай завжди дотримувався об'єктивної та неупередженої позиції "з українського питання". Наразі в КНР стурбовані можливою ескалацією "кризи" з Росією, йдеться на сайті МЗС.

"Китай буде продовжувати грати конструктивну роль для припинення вогню, щоб зупинити війну, послабити кризу і відновити мир", - йдеться в заяві.

Формула миру Володимира Зеленського - основний принцип

Нагадаємо, що 20 листопада 2022 року лідер України Володимир Зеленський презентував міжнародним партнерам українську формулу миру про завершення війни з РФ. Вона охоплює десять пунктів. Ключові з них стосуються ядерної безпеки та відновлення територіальної цілісності України.

Як пізніше нагадав сам президент, головний пункт формули - це звільнення всіх територій від військ РФ, а також отримання гарантій з приводу того, що Росія та її військові злочинці заплатять за свої дії.

Відзначимо, що буквально 2 лютого Євросоюз офіційно підтримав пропозиції Зеленського. Там погодилися провести окремий саміт, присвячений реалізації пунктів формули миру.

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