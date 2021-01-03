Наразі на розгляді перебуває 871 екземпляр тіл або останків.

Міністерство охорони здоров’я Вірменії оприлюднило точну кількість своїх військових, які загинули під час конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це у Facebook повідомила речниця МОЗ Аліна Нікогосян.

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«Станом на 1 січня судово-медичну експертизу пройшли 3330 тіл. Був узятий 1 441 зразок для організації процесу упізнання тіл», – написала вона.

Наразі на розгляді перебуває 871 екземпляр тіл або останків.

Війна в Нагірному Карабасі: загострення та перемога Азербайджану

27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагорній Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблокуються все економічні і транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада мала повернути Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км) для забезпечення зв'язку Нагірного Карабаху з Вірменією, і при цьому не зачіпати місто Шушу.

12 грудня в Міноборони Вірменії повідомили, що збройні сили Азербайджану відновили наступ у Нагірному Карабаху.

У відповідь в оборонному відомстві Азербайджану заявили про провокації вірменської сторони на звільнених територіях Азербайджану, "що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню". В оборонному відомстві зазначили, що з боку Збройних сил Азербайджану були вжиті "адекватні заходи".

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Автор: УНІАН