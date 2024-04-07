Фуміо Кісіда виступає за непохитну прихильність Україні та тісну підтримку позиції країн G7 щодо Росії.

Наростаюча геополітична напруженість підштовхнула світ до "історичного поворотного моменту" та змусила Японію змінити свою оборонну позицію. Про це в інтерв'ю CNN сказав прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Видання зазначає, що заява глави японського уряду пролунала напередодні його зустрічі з президентом США Джо Байденом.

"Оскільки ми є свідками агресії Росії проти України, ситуації, що триває на Близькому Сході, а також ситуації у Східній Азії, ми зіткнулися з історичним переломним моментом. Ось чому Японія прийняла рішення фундаментально зміцнити свій оборонний потенціал, і ми значно змінили політику безпеки Японії на цих фронтах", - сказав Кісіда.

За словами політика, його уряд стежить за обміном обладнанням між Пхеньяном і Москвою, і вказав на спільні військові навчання Китаю та Росії, описавши таку співпрацю як "тривожну з точки зору міжнародного порядку та стабільності".

"Відносини між Японією та Сполученими Штатами стали міцнішими, ніж будь-коли раніше. ... Незалежно від результату президентських виборів, я вважаю, що важливо переконатися, що американський народ визнає важливість японсько-американських відносин", - підкреслив Кісіда.

ЗМІ нагадує, що з моменту вступу на посаду Кісіда виступає за непохитну прихильність Україні та тісну підтримку позиції країн G7 щодо Росії.

"Ці зв’язки важливі для Японії, оскільки російські та китайські військові проводять спільні навчання в регіоні, а Північну Корею тепер звинувачують країни Великої сімки в постачанні Москві зброї для використання у її війні в Україні, що викликає глобальне занепокоєння щодо появи вісі між трьома країнами, які мають напружені відносини зі Сполученими Штатами", - йдеться у матеріалі.

Відносини США та Японії - останні новини

США та Японія планують найбільше оновлення договору безпеки за понад 60 років. За інформацією Financial Times, президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосять про плани реструктуризації військового командування країн для посилення оперативного планування та навчань.

Планується, що сторони оприлюднять план 10 квітня, коли Байден прийме Кісіду в Білому домі.

У жовтні 2023 року США, Японія та Південна Корея вперше в історії провели спільні повітряні навчання. Маневри відбулися на тлі зростаючої ракетної та ядерної загрози з боку КНДР.

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