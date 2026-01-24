НАТО побудує на кордоні з Росією потужну зону оборони з роботами і дронами

На першому етапі стримувати ворожі сили будуть роботизовані озброєння.

НАТО збирається за два роки обладнати кордони з Росією і Білоруссю автоматизованою системою оборони, що включає в себе роботів, численні датчики і дрони, пише Bild.

Як заявив заступник начальника штабу командування сухопутних сил НАТО генерал Томас Ловін у коментарі Welt am Sonntag, до кордону також перекинуть велику кількість техніки та озброєння.

"Ми побачимо помітно більші запаси, ніж раніше, в державах НАТО на кордоні з Росією", - заявив він.

За словами генерала, НАТО на кордоні з Росією і Білоруссю планує в основному спиратися на техніку і майбутню "складну, багаторівневу систему оборони".

Він пояснив, що "автоматизована зона" буде влаштована таким чином, що на першому етапі стримувати ворожі сили будуть роботизовані озброєння, і противнику "спочатку доведеться їх подолати".

Задум полягає в збереженні солдатів, оскільки, за словами Ловіна, ця зона буде значною мірою безлюдною.

Заяви генерала Ловіна – перше публічне повідомлення про нову концепцію оборони НАТО. За інформацією газети Welt am Sonntag, реалізувати її планується до кінця 2027 року.

Європа готується до війни

Раніше ЗМІ писали, що Генеральний штаб армії Великої Британії займеться реорганізацією сухопутних військ в рамках підготовки до потенційної війни в 2027 році. Зокрема, використання штучного інтелекту буде центральною частиною цієї реорганізації.

Також буде використовуватися підхід до летальності "20:40:40", де менша частка вбивчої сили припадатиме на важкі платформи з екіпажем (БМП, танки, ударні вертольоти), а більша - на безпілотні системи і дешеві одноразові засоби ураження.

