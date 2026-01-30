НАТО проводить масштабні навчання Steadfast Dart, але без американців, - NYT

Найбільші навчання НАТО цього року відбуваються без участі США, перевіряючи здатність європейських союзників діяти самостійно.

В НАТО стартували великомасштабні навчання Steadfast Dart ("Стійка стріла"), у яких беруть участь близько 10 000 військовослужбовців з 11 країн, але без участі США - найбільшого та найважливішого члена альянсу, пише The New York Times.

Навчання відбуваються на тлі критики президента Дональда Трампа щодо НАТО та слугують перевіркою здатності європейських союзників діяти самостійно.

Флотилія та логістика

До іспанського порту за 80 км на північний захід від Гібралтару прибудуть чотири турецькі кораблі, включно з новим десантним кораблем, здатним виконувати функції авіаносця. Після цього вони сформують флот із іспанськими кораблями та обійдуть континент, зустрівшись із суднами Франції, Німеччини, Польщі та Нідерландів.

Відео дня

Флот доставлятиме танки, десантні кораблі, гелікоптери, безпілотники та війська з південної Європи до північної Німеччини, де запланована висадка та бойові стрільби за участю турецьких морських піхотинців.

Мета навчань

Операція має перевірити Сили реагування НАТО та оцінити здатність союзників швидко перекидати війська та техніку з одного кінця континенту на інший.

Лукас Менгелькамп, аналітик Інституту досліджень миру та політики безпеки Гамбурзького університету, зазначає:

"Ці навчання цілком можуть дати уявлення про майбутнє європеїзованого НАТО".

Навчання демонструють, що навіть без США європейські країни здатні організувати великі логістичні операції та колективну оборону.

Європейська ініціатива

Навчання очолює Іспанія, а Німеччина відповідатиме за логістику. Це підкреслює роль Німеччини як ключового оборонного центру Європи та найбільшої звичайної армії на континенті.

"У наш час дуже важливо продемонструвати єдність альянсу", – сказав генерал Інго Герхарц з німецьких ВПС, додаючи, що навчання є "чудовим і важливим сигналом" здатності південноєвропейських країн швидко розгортати сили в Центральній Європі.

Роль США

Хоча американські війська не беруть участі безпосередньо, США все ще виконують ключову роль у плануванні та стратегічному нагляді. Американське обладнання, супутникова розвідка та запас ракет далекого радіусу дії залишаються критично важливими для повноцінної бойової спроможності НАТО. Герхарц каже:

"Я не маю сумнівів, що США залишаться в НАТО і підуть з нами, якщо доведеться захищати Європу".

Навчання Steadfast Dart триватимуть до лютого та включають різні види транспорту – морський, автомобільний та авіаційний, а також залучення комерційного судноплавства.

США відсторонюються від НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони США Піт Гегсет не буде присутній на важливій зустрічі міністрів оборони країн НАТО 12 лютого, що викликає додаткові питання про прихильність Вашингтона до Альянсу.

Замість нього на зустрічі має бути присутній Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони з питань оборонної політики. Колбі – третій за рангом цивільний чиновник у Пентагоні, який обіймає посаду в Міністерстві оборони, і близький соратник віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Вас також можуть зацікавити новини: