Міністр оборони США не приїде на ключову зустріч НАТО, - Politico

Це вже другий випадок, коли високопоставлені американські чиновники направляють свого заступника на зустріч НАТО.

Міністр оборони США Піт Хегсет не буде присутній на важливій зустрічі міністрів оборони країн НАТО 12 лютого, що викликає додаткові питання про прихильність Вашингтона до Альянсу.

Як повідомило Politico з посиланням на джерела в США і Європі, замість Хегсета на зустрічі має бути присутній Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони з питань оборонної політики. Колбі – третій за рангом цивільний чиновник у Пентагоні, який обіймає посаду в Міністерстві оборони, і близький соратник віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Він вважається прихильником жорсткої лінії щодо Європи в Пентагоні і переконаним прихильником ізоляціоністської зовнішньої політики США, яка виступає за менш активну роль Америки – особливо у військовому відношенні – у всьому світі. Він також відповідає за розробку планів щодо очікуваного виведення американських військ з Європи, яке неодноразово відкладалося.

Колбі також відповідав за розробку нової американської оборонної стратегії, опублікованої минулого тижня, в якій Європа була понижена в статусі, а Вашингтон заявив, що замість цього буде "пріоритетно" захищати територію США і Китай.

Це не перший випадок, коли Хегсет пропускає зустріч НАТО. Але це вже другий випадок поспіль, коли високопоставлений американський чиновник пропускає зустріч високого рівня. Держсекретар США Марко Рубіо також направив свого заступника на зустріч міністрів закордонних справ НАТО минулого місяця.

Оана Лунгеску, колишній прес-секретар НАТО, заявила, що цей крок "ризикує послати ще один сигнал про те, що США не прислухаються до побоювань своїх союзників так уважно, як слід було б".

Проте, на її думку, в цьому є і позитивний момент: "Елбрідж Колбі... найкраще підходить для того, щоб пояснити наміри і наслідки [нової оборонної стратегії США], а також вислухати думки союзників".

США і Європа

Раніше стало відомо, що віце-президент США Джей Ді Венс цього року не відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки. Замість цього, за словами організаторів, делегацію США на зустрічі в лютому очолить державний секретар США Марко Рубіо.

Колишній верховний головнокомандувач об'єднаними силами НАТО Джеймс Ставрідіс вважає, що Альянс без США втратив би найбільший військовий бюджет і оборонно-промислову базу, але Європа могла б самостійно діяти і будувати більш сильну панконтинентальну оборону, з можливістю додавання України до альянсу і зосередження на захисті сусідів, а не на глобальній відповідальності.

