У Росії вважають мирний план перешкодою для досягнення цілей в Україні.

Росія, ймовірно, відхилить будь-яку версію запропонованого США мирного плану, оскільки вважає його перешкодою для досягнення своїх цілей в Україні та у світі. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни, аналізуючи інформаційні "сигнали" з Кремля.

Так, один із російських військових блогерів 30 листопада заявив, що лідер Росії Володимир Путін "чітко" відзначив свою готовність досягти військових цілей Росії військовими засобами; отже, всі мирні перемовини після переговорів у Стамбулі 2022 року "недоцільні". Він також додав, що участь Росії в будь-яких мирних переговорах "виключно" залежить від прогресу Росії на полі бою.

При цьому він заявив, що зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню на лінії фронту не приносять користі Росії, оскільки припинення вогню змусить Росію скасувати указ про мобілізацію від вересня 2022 року, що скоротить розмір російських збройних сил і виснажить російський офіцерський корпус.

Колишній російський офіцер і ультранаціоналіст Ігор Гіркін також заявив про те, що Кремль не підпише жодних угод на основі мирної пропозиції, і що війна в Україні триватиме.

Гіркін стверджував, що Кремль не братиме на себе жодних зобов'язань щодо будь-яких механізмів, які могли б офіційно визнати Росію агресором і дозволити США застосовувати до неї санкції в разі порушення мирної угоди. Він також стверджував, що мирна угода невигідна для Росії, оскільки вона змусить її офіційно відмовитися від своїх претензій на незаконно анексовані частини України; здати "стратегічно важливі" наступальні позиції в Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях; надати українським військам час для відпочинку і відновлення; різко знизити боєготовність російських військ; і призвести до "стратегічного розриву" між Росією і Китаєм.

Оглядач російського державного інформаційного агентства "Россия сегодня" заявив, що Росія не сприймає мирну пропозицію США всерйоз і не очікує, що план працюватиме. Він стверджував, що Росія "вдає", що готова прийняти Сполучені Штати як посередника, але в кінцевому підсумку прагне укласти договір, який забезпечить їй перемогу на полі бою. Він також натякнув, що Росія навряд чи піде на подальші поступки, оскільки Кремль вважає, що вже виграв війну в Україні.

"Російські офіційні особи та ультранаціоналісти постійно публічно відкидають мирний план із 28 пунктів і його наступні версії з моменту його першої появи в середині листопада 2025 року, оскільки запропонований план не відповідає всім абсолютистським військовим вимогам Росії", - підкреслюють в ISW.

Мирний план

Як повідомляв УНІАН, у неділю Україна і США провели результативні переговори щодо мирної угоди у Флориді.

Сторонам так і не вдалося узгодити проєкт мирної угоди. Джерела ЗМІ стверджують, що суперечки велися саме навколо територіальних питань, а також теми можливого членства України в НАТО.

На тлі новин про переговори стало відомо, що в понеділок Віткофф і Кушнер відвідають Москву. У Кремлі вже підтвердили візит і заявили, що зустріч Віткоффа і Трампа відбудеться 2 грудня у другій половині дня.

