Він розповів, що після його візиту до Києва, деякі колеги з фракції перестали з ним вітатися.

Голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Міхаель Рот оголосив про вихід з політики через розбіжності з колегами щодо війни в Україні.

Як пише видання Bild, Рот є одним із найпомітніших політиків правлячої партії СДПН. Він засідає в Бундестазі вже 25 років, а 2021 року очолив парламентський комітет із зовнішньої політики. А тепер він оголосив про вихід із політики через розбіжності з однопартійцями щодо війни в Україні. Рот має намір піти до наступних виборів восени 2025 року.

"Я помітив, що стаю дедалі більш чужим на наших зборах, що мене дратують комітети й атмосфера в них. Коли двері в зал фракції відчинялися, мені здавалося, що я залажу в холодильник", - розповів про обстановку політик.

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"Не всім подобалася моя рання прихильність до України. А коли незабаром після початку війни я приїхав у цю країну, деякі у фракції більше не віталися зі мною", - поділився Рот.

Як пише оглядач видання Петер Понсген, можливо, остаточною причиною для звільнення Рота стали нещодавні слова лідера фракції СДПН у Бундестазі Рольфа Мютценіха про необхідність "заморозити" війну в Україні. Вихід Рота може зіграти на руку прихильникам примирення з РФ у лавах СДПН, припустив журналіст.

Заяви Міхаеля Рота

3 березня Міхаель Рот заявив, що члени правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) закликають канцлера країни Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона до співпраці. За його словами, між Шольцем і Макроном "не йдуть справи", але політики повинні об'єднати зусилля в питанні підтримки України.

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