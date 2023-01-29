Влада країн Північної Європи вважає, що ситуація з безпекою в Туреччині може швидко погіршитися.

Фінляндія розіслала своїм громадянам, які перебувають у Туреччині, попередження із закликом уникати масового скупчення людей та інші поради, пов'язані з безпекою.

Аналогічні попередження випустили Швеція, Данія і Норвегія, пише Yle.

З грудня Фінляндія рекомендує громадянам, які збираються до Туреччини, проявляти особливу обережність: уникати будь-яких поїздок в прикордонний регіон Туреччини та Сирії, а також уникати непотрібних поїздок в Східну Туреччину поблизу кордону з Іраном та Іраком. Ці рекомендації все ще в чинні.

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"Ситуація з безпекою в країні може швидко погіршитися. Військова операція Туреччини на північному сході Сирії триває, Туреччина продовжила антитерористичну операцію на півночі Іраку", – йдеться на сайті МЗС Фінляндії.

Паралельно з тим, як країни Північної Європи випустили попередження, МЗС Туреччини випустило інформаційний бюлетень для турецьких громадян за кордоном. Відомство заявляє, що "в деяких країнах Європи спостерігається посилення антиісламських, ксенофобських, расистських і пропагандистських виступів" проти Туреччини "з боку груп, пов'язаних з терористичними організаціями". МЗС рекомендує бути напоготові, уникати демонстрацій та зберігати спокій у разі нападу.

Напруга у відносинах Туреччини зі Швецією та Фінляндією - останні новини

Як відомо, Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО, яку ратифікували 28 з 30 країн-учасниць Альянсу. Угорщина не висуває жодних умов, але і просуванню заявки цих країн не сприяє, в той час як Анкара відкрито заявляє, що не погодиться на вступ цих країн до НАТО. Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що "обидві країни не мають чіткого ставлення до терористичних організацій", а Швеція, за його словами, взагалі "інкубаційний центр терористичних організацій".

Росія, яка раніше погрожувала Швеції і Фінляндії вторгненням через їхнє прагнення вступити до НАТО, вже активізувала зусилля, спрямовані на погіршення відносин між цими країнами і Туреччиною. 22 січня біля турецького посольства в Стокгольмі ультраправий політик Расмус Палудан і його прихильники публічно спалили Коран, що викликало бурхливу реакцію Туреччини. Незабаром стало відомо, що ця акція - провокація росіян. 29 січня Палудан провів аналогічну акцію – біля посольства Росії в Данії.

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