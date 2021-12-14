Нехаммер вважає неправильним пов’язувати введення газопроводу в експлуатацію та російську агресію на Сході України.

Новий канцлер Австрії Карл Нехаммер підтримав запуск "Північного потоку-2".

"Я очікую, що "Північний потік-2" буде введено в експлуатацію найближчим часом, як і планувалося", - цитує слова канцлера німецьке видання Der Spiegel.

Читайте такожРосії – газогін, Україні – зброю: чи пішов Байден на поступки Путіну, та хто тепер зупинить "Північний потік-2"Нехаммер переконаний, що для країн ЄС, що потребують газу та нафти, важливо забезпечити енергопостачання з якомога більшої кількості джерел та мати відповідні трубопроводи.

"Звичайно, це стосується й Австрії. "Північний потік-2" є важливим проектом, який дає Європейському Союзу безпеку постачання в енергетичних питаннях", - сказав Нехаммер.

Канцлер Австрії не згідний з позицією уряду США використати газопровід, що постачатиме російський газ, як важіль проти РФ в українському конфлікті.

Нехаммер вважає, що введення в експлуатацію "Північного потоку-2" та ескалація Москви на Сході України не пов'язані. Щобільше, він переконаний, що першкоджання запуску газопроводу "лише зашкодить ЄС".

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Північний потік-2" дає західним союзникам важелі впливу на Росію. За його словами, "дуже малоймовірно", що газопровід буде введений в експлуатацію, якщо Росія відновить агресію проти України.

Раніше Блінкен, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і їх п'ять колег по "Групі семи" підписали спільну заяву, у якій Росії було рекомендовано відступити від України, в іншому випадку РФ "стикнуться з серйозними наслідками".

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Автор: Екатерина Малюга