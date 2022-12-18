Голова Кремля заявляв, що йому нічого обговорювати із Зеленським.

Президента РФ Володимира Путіна розчарувало рішення президента України Володимира Зеленського ввести санкції проти олігарха Віктора Медведчука і закрити проросійські телеканали в Україні.

Як написало видання The New York Times, після перемоги Зеленського на президентських виборах у 2019 році Кремль бачив в ньому політика, з яким можна вести діалог. Частково ще й тому, що Зеленський єврей, і дехто в Москві очікував, що він жорстко ставитиметься до націоналістичного крила України, яке так ненавидить Кремль. Але після закриття проросійських каналів Зеленський розправився з інтересами Кремля в Україні.

Як зазначило видання, цей крок українського президента розбив "надії Кремля".

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NYT зазначило, що своє розчарування Путін виявив при зустрічі у сочинській резиденції з ізраїльським прем’єр-міністром Нафталі Беннеттом у жовтні 2021 року. Зокрема вказується, що "коли мова зайшла про Україну, Путін спалахнув гнівом".

Беннетт сказав Путіну, що Зеленський був зацікавлений у зустрічі з ним тет-а-тет. Своєю чергою, за даними видання, голова Кремля заявив: "Мені нічого обговорювати з цією людиною".

Також Путін додав: "Що він за єврей? Він пособник нацизму".

Деякі західні офіційні особи вважають, що на той час Путін, можливо, вже вирішив розпочати масштабну війну проти України.

Війна в Україні

Путін здійснив вторгнення в Україну 24 лютого. Його війська атакували українську територію з декількох напрямків. Проте згодом ВСУ відкинули ворога спочатку з Півночі України, а восени й з Півдня, звільнивши Херсон і частину Херсонської області. Наразі запеклі бої тривають під Бахмутом.

Через невдачі на полі бою російські війська постійно атакують енергосистему України.

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