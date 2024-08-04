Він зазначив, що російський опозиціонер Олексій Навальний мав стати частиною обміну.

Список людей, яких у рамках обміну ув'язненими звільнили з російських в'язниць, спочатку відрізнявся від того, який зрештою було ухвалено.

Про це в інтерв'ю Бі-бі-сі розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв, який брав участь у підготовці обміну. Він зазначив, що спочатку до списку потрапив журналіст російської газети "Коммерсантъ" Іван Сафронов, засуджений до 22 років в'язниці за обвинуваченням у держзраді.

Грозєв зазначив, що Кремль "каналом неформального спілкування" запропонував замінити Сафронова на громадянина Німеччини Демурі (Дітера) Вороніна. Він також був обвинувачений у справі про держзраду, фігурував у справі Сафронова і був засуджений до 13 років. При цьому, як зазначив Грозєв, влада Німеччини нічого про Вороніна не знала.

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Початковий список ув'язнених росіян, яких можна було б включити на обмін між РФ, США та Німеччиною, Грозєв написав на серветці під час зустрічі у Відні з представником Держдепартаменту США з питань звільнення заручників Роджером Карстенсом. Однак не всі зазначені в ньому вийшли на свободу.

"Час змінився. Частина з людей, які були на цій серветці, вийшли на волю або втекли, а деякі, які були включені, зараз ми їх не побачили, і це означає, що російська сторона відмовила в їхньому [звільненні]", - пояснив він і додав, що останні півроку не отримував даних про перемовини, і тому не знає причин зміни списку.

Розслідувач зазначив, що в початковому списку були колишній московський муніципальний депутат Олексій Горінов (засуджений до 7 років колонії загального режиму за поширення "військових фейків") і колишній технічний директор каналу "Навальний LIVE" Даніель Холодний (засуджений до 8 років колонії загального режиму у справі про екстремізм), адвокати Олексія Навального. Однак усіх їх у підсумку в обмінний список не внесли.

А ось російський політик Ілля Яшин, за словами Грозєва, не хотів виходити з в'язниці і виїжджати з РФ, і його, "очевидно", до списку додала РФ.

Крім того, Грозєв припустив, що будуть нові обміни ув'язненими між РФ і Заходом. На його думку, для цього є обмінний фонд. При цьому Грозєв не впевнений, що серед арештованих на Заході може бути фігура, яку можна порівняти з агентом ФСБ і кіллером Вадимом Красіковим.

"Переговорний процес себе показав, і другий обмін буде", - висловив упевненість розслідувач.

Обмін ув'язненими, що відбувся 1 серпня, назвали угодою імені померлого опозиційного політика Олексія Навального. У день, коли обмін відбувся, радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Навальний мав стати його частиною. "На жаль, він помер", - сказав Салліван на пресконференції в Білому домі.

Прихильники Навального вважають, що його вбили в колонії після того, як Кремлю запропонували обміняти його на Красікова. Грозєв зазначив, що не може собі уявити ситуацію, "в якій Навальний випадково помер за кілька тижнів до обміну".

Нагадаємо, в кінці лютого, невдовзі після загибелі політика, у ФБК публічно оголосили, що велися переговори про його обмін.

Обмін ув'язненими між РФ і Заходом

1 серпня в аеропорту Анкари відбувся масштабний обмін ув'язненими між РФ і США, Німеччиною, Польщею, Словенією та Норвегією. Загалом обміняли 26 осіб. Кремль повернув собі кілера Вадима Красикова і шпигунів Анну та Артема Дульцевих.

В обмін на них Росія відпустила Іллю Яшина і Володимира Кара-Мурзу, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, журналістку татаро-башкирської служби Радіо "Свобода" Алсу Курманашеву.

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