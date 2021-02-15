Парк закрили для розслідування причин аварії / Скріншот
У центральній частині Китаю відвідувачі парку розваг випали з атракціону.
Читайте такожЕйфелеву вежу вперше за 50 років перефарбують в інший колірПро це пише Xinhua.
Аварія сталася у провінції Хунань 13 лютого. Через механічний збій люди випали з атракціону на землю.
Шістнадцять людей отримали поранення, троє - у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні.
Парк закрили для розслідування причин аварії, повідомила місцева влада.
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