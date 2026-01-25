'Виглядали майже як друзі': Axios дізнався про взаємодію України та РФ на переговорах

Наприкінці другого дня переговорів три групи разом пообідали.

Тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були "продуктивними" і проходили в "дружній" атмосфері, пише Axios, посилаючись на свої джерела.

Відзначається, що переговори включали як спільні зустрічі американських посередників з російськими та українськими переговірниками, так і пряму зустріч росіян і українців без присутності американців.

"Обговорювалося все. Ніхто не був стурбований ходом дискусії з жодної сторони. Ми не пропустили жодного питання з обговорення, і нам не довелося нікого підштовхувати. Ми побачили багато поваги в залі, тому що люди дійсно шукали рішення", – сказав один з американських чиновників.

Відео дня

Наприкінці другого дня переговорів три групи разом пообідали.

"У якийсь момент всі виглядали майже як друзі. У мене з'явилося відчуття надії", – сказав американський чиновник.

Переговори в Абу-Дабі

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати переговорів в Абу-Дабі. За його словами, головне, на чому зосередилися обговорення, – це можливі параметри закінчення війни.

Також спецпосланець президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф назвав минулі переговори дуже конструктивними.

За даними Axios, у разі успіху наступного раунду переговорів тристороннього формату в Абу-Дабі може відкритися можливість для зустрічей сторін у Москві або Києві.

Вас також можуть зацікавити новини: