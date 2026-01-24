Делегації України та РФ мали 'пряму взаємодію' на переговорах в ОАЕ, - Sky News

Цей факт може свідчити про присутність делегацій в одному переговорному просторі, а не про класичний формат "човникової дипломатії".

На переговорах за участю США, України та Росії в Абу-Дабі делегації Києва та Москви мали "пряму взаємодію". Про це повідомив речник уряду Об’єднаних Арабських Еміратів у коментарі Sky News.

За даними представника уряду ОАЕ, зустрічі проходили в "конструктивній та позитивній атмосфері", хоча подробиці переговорів залишаються вкрай обмеженими.

"Переговори включали пряму взаємодію між посадовцями обох країн і проходили в конструктивній та позитивній атмосфері", - заявив речник уряду ОАЕ.

Зазначається, що переговори були зосереджені на так званих "невирішених елементах" мирної ініціативи, запропонованої Сполученими Штатами. Йдеться про план, який спочатку розроблявся США спільно з Росією, а згодом був доопрацьований США та європейськими партнерами.

Формулювання про пряму взаємодію може означати, що російські та українські представники спілкувалися безпосередньо, а не через американських посередників, які переходили між окремими кімнатами. Водночас офіційного підтвердження такого формату переговорів ні від України, ні від РФ наразі немає.

Переговори в Абу-Дабі

Вчора в Абу-Дабі стартував перший день мирних переговорів. Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що сторони обговорювали параметри завершення війни в Україні та подальшу логіку переговорного процесу.

Сьогодні відбувся другий день переговорів між Україною та Росією. Московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт зазначив, що сам факт продовження переговорів є позитивним сигналом, хоча очікувати швидкого прориву не варто.

Кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на українських офіційних осіб пише, що тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними".

