Ми 'дуже близькі' до зустрічі Зеленського і Путіна, - Axios

Американські чиновники переконані в успішності переговорів в Абу-Дабі цього тижня.

Американські чиновники, задіяні у тристоронніх переговорах в Абу-Дабі, вважають що з'явилася реальна можливість для особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише Axios, не розкриваючи імені співрозмовника.

"Ми дуже близькі до зустрічі між Путіним і Зеленським", – сказав неназваний американський чиновник, коментуючи переговори в ОАЕ, що відбулися у суботу.

Він також висловив припущення, що в разі успіху наступного раунду переговорів тристороннього формату в Абу-Дабі може відкритися можливість для зустрічей сторін у Москві чи в Києві.

"Ми вважаємо, що такі зустрічі мають відбутися до зустрічі лідерів. Ми не думаємо, що ми далеко від цього. Якщо ми продовжимо нинішнім шляхом, ми дійдемо до цього", – сказав чиновник.

Переговори в ОАЕ: останні новини

Як писав УНІАН, спецпредставник Трампа Стів Віткофф оцінив як "дуже конструктивні" тристоронні переговори України, Росії та Сполучених Штатів Америки, які відбулися в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Джерела "РБК-Україна" розповілии, що під час цих переговорів сторони справді досягли певного прогресу у військовому блоці питань, однак у політичній частині, зокрема щодо територій, зрушень не відбулося. Україна наполягає на обговоренні територіального питання від поточної лінії зіткнення, тоді як Росія продовжує вимагати виведення українських військ з неокупованих районів Донеччини.

