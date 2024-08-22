У своєму листі до Ради Безпеки ООН міністри закордонних справ Малі, Нігеру і Буркіна-Фасо просять запобігти "підривним актам", які загрожують регіональній і континентальній стабільності.

Після того як підтримуване Кремлем наймане угруповання "Вагнер" зазнало своєї останньої і найтяжчої поразки в Африці (в липні в засідці було ліквідовано десятки росіян), військова розвідка України поспішила заявити про свою заслугу.

Як пише The Times, тепер це вихваляння схоже на символічну поразку Києва після того, як хунти Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру звернулися до Ради Безпеки ООН з вимогою засудити ймовірну підтримку Україною повстанських угруповань у регіоні Сахель на заході Африки, де дислокується "Вагнер".

У своєму листі до Ради Безпеки ООН міністри закордонних справ Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо просять запобігти "підривним актам", які загрожують регіональній та континентальній стабільності.

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Ці три держави уникають своїх традиційних західних і африканських регіональних союзників відтоді, як їхні хунти прийшли до влади 2020 року, звертаючись до Москви за військовою підтримкою в боротьбі з джихадистським повстанським рухом, що охопив Сахель.

Дипломати підтвердили, що лист, розміщений на акаунті X групи під назвою "Альянс сахельських держав", до якої входять Буркіна-Фасо, Малі та Нігер, було поширено серед 15 членів ради.

Україна не прокоментувала листа, але раніше заявила, що немає жодних доказів її ролі в підтримці повстанців у Малі. Це суперечить словам прес-секретаря ГУР Андрія Юсова, який заявив про участь відомства в "успішній операції проти російських військових злочинців".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно здійснив свій четвертий дипломатичний тур на континент. Тепер зусиль буде потрібно ще більше. Регіональний блок Західної Африки, ЕКОВАС, який засудив військові перевороти в Буркіна-Фасо, Нігері та Малі, спрямував свій власний докір у бік України після інциденту в Малі.

ЕКОВАС заявив про своє "рішуче несхвалення і рішуче засудження будь-якого зовнішнього втручання у справи регіону, яке може становити загрозу миру і безпеці в Західній Африці, а також будь-яких спроб, спрямованих на залучення регіону в поточні геополітичні протистояння".

Відносини України та країн Африки

Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною на початку цього місяця через коментарі представника ГУР, який заявив, що сепаратистське угруповання на півночі Малі отримало "не тільки розвіддані" для нападу.

Кілька днів потому військовий уряд Нігеру зробив те ж саме на знак солідарності зі своїм сусідом, звинувативши Україну в підтримці "міжнародного тероризму".

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