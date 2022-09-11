За його словами, війна Путіна має закінчитися його беззастережною капітуляцією.

Путінський план стерти Україну з карти світу провалився.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

"Путінський геноцидний план стерти Україну з карти світу провалився. Він не в змозі вести переговори. Війна має закінчитися його беззастережною капітуляцією", – зазначив Ландсберґіс.

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Він підкреслив, що герої України щодня перевершують сподівання світової спільноти.

"Зараз поза сумнівом, що Україна могла б викинути Росію кілька місяців тому, якби вони були забезпечені необхідним обладнанням з першого дня. Якби ми швидше озброїли Україну, тисячі будинків стояли б. Тисячі життів були б врятовані. Ще тисячі дітей тепер будуть у безпеці зі своїми батьками", - зазначив голова МЗС Литви.

За його словами, Україна заслужила не менше, ніж на повну підтримку в притягненні президента Росії до відповідальності за кожен злочин, який він скоїв.

"Народ України зробив більш ніж достатньо, щоб заслужити нашу повагу… Тепер ми повинні допомогти їм закінчити цю війну швидко і назавжди", - підкреслив Ландсберґіс.

Для цього, за його словами, необхідно передати Україні усі запаси передового західного озброєння (ATACMS, танки, винищувачі); країни-партнери повинні взяти на себе зобов’язання створити та забезпечити безпечні зони навколо територій атомних електростанцій, щоб Путін не міг використовувати їх як зброю.

"Необхідно провести чіткі червоні лінії, і наслідки їх перетину повинні бути дуже чітко повідомлені Путіну, щоб він утримувався від будь-яких відчайдушних останніх кроків", - наголосив Ландсберґіс.

Також, продовжив він, на звільнені території повинні бути швидко направлені Міжнародний кримінальний суд та інші для розслідування скоєних там злочинів; має відбутись прискорена інтеграція України до НАТО та ЄС.

"Більше ніяких переговорів з терористами. Ті, хто сумнівався в силі України, повинні вибачитися. Україна захищала нас усіх, навіть коли дехто не вірив, що вдасться. Настав час для нас висловити нашу глибоку вдячність", - підкреслив глава литовського МЗС.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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