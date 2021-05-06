Вочевидь, зустріч президентів повинна пройти в Європі, але на континенті майже не лишилося країн, у яких би були хороші відносини з Росією.

Відень? Можливо. Рейк'явік? Не виключено. Гельсінкі? Хм... Поки президенти Джо Байден і Володимир Путін готуються до потенційної особистої зустрічі, їхні помічники намагаються обрати найкраще місце. А це доволі тяжке завдання.

У них вже є пропозиції від кількох країн, готовий стати місцем зустрічі лідерів США і Росії. Але вони вже зрозуміли, що ідеальних варіантів не так і багато, зважаючи на низку причин: від нещодавніх війн до проблемної поведінки одного з колишніх американських президентів. Про це пише Politico.

"Такі зустрічі вимагають великої і дуже філігранної підготовки. Якщо мета адміністрації Байдена - подбати, щоб Росія зрозуміла фундаментальне несхвалення США її поведінки, організатори будуть думати про те, як історія оцінить кожен аспект включно з місцем проведення", - сказала колишній чиновник Національної ради безпеки США Джулія Фрідландер.

Читайте такожУ Білому домі прокоментували підготовку до зустрічі Байдена і ПутінаКраїна, яка приймає у себе зустріч лідерів, отримує шанс для самовихваляння. Вона опиняється в центрі міжнародної уваги щонайменше на 24 години. У вівторок Байден сказав, що він "сподівається й очікує" зустрітися з Путіним під час свого візиту в Європу в середині червня. Він збирається провести переговори з лідерами країн НАТО, G7 і ЄС. Путіна не буде на всіх цих зустрічах. Але американські чиновники й аналітики кажуть, що Байдену було краще зустрітися з ним десь поблизу, поки він в регіоні.

Прес-секретар Білого дому в середу відмовився доповнювати те, що сказав сам президент США. Чиновники посольства Росії у Вашингтоні ж вказали на коментарі Кремля про те, що російський президент ще формально не погодився на зустріч. Але деякі уряди в Європі вже запропонували свої міста в якості місця проведення. Зокрема, це зробила трійця, яка вже звикла проводити у себе такі заходи: Швейцарія, Фінляндія й Австрія. Ці країни вважаються у широкому сенсі "нейтральними". Жодна з них не входить в НАТО. А Путін вважає альянс загрозою для Росії і її "сфери впливу".

Екс-чиновники США й аналітики кажуть, що є ще багато непомітних міст-кандидатів, які теж не варто відкидати. Серед них, наприклад, Рейк'явік, Прага, Любляна і, можливо, Баку.

З першої трійці "нейтральних" у Гельсінкі, напевне, найменше шансів стати місцем зустрічі зважаючи на горезвісну зустріч Дональда Трампа з Путіним у столиці Фінляндії в 2018 році. Тоді Трамп закріпив за собою репутацію американського президента, який аж занадто хотів улестити російському. Він з радістю прийняв усі заперечення Путіна, що Росія нібито не втручалася в американські вибори 2016 року. Пізніше Трамп спробував "здати назад" у подальших коментарях. Але його потужно критикували обидві партії. Поїздка в Хельсінкі може дати Байдену шанс виправити помилку Трампа. Але деякі екс-чиновники США й аналітики кажуть, що порівняння з попередником вплине на саму суть зустрічі. Воно може затьмарити те, про що Байден і Путін спробують домовитися.

Читайте такожБайден на зустрічі з Путіним хоче обговорити Україну - Білий дімВід війни в Україні до боротьби з кліматичними змінами - президентам США і Росії є про що поговорити. Відносини між країнами теж не найкращі. За останні місяці Москва і Вашингтон обмінялися низкою покарань. Білий дім запровадив нові санкції проти російських чиновників й вислав низку російських дипломатів. Кремль відповів тим, що теж вигнав американських дипломатів й жорстко обмежив можливості американського посольства наймати людей на роботу. Байден нещодавно погодився, що Путін "вбивця". Путін відповів, зловісно побажавши президенту США "міцного здоров'я".

Деякі американські чиновники й сторонні аналітики кажуть, що Ісландія може стати місцем зустрічі. Щоправда, країна вже дуже давно входить в НАТО. На додачу, з активного вулкану поблизу Рейк'явіка якраз вивергається лава. Але Ісландія й раніше приймала в себе лідерів з Вашингтона й Москви. В 1986 році Рейк'явік став місцем зустрічі Михайла Горбачова і Рональда Рейгана. Вони змогли укласти важливу угоду про скорочення ядерного озброєння. І пізніше цей момент вважався ключовим для завершення Холодної війни.

Баку - теж варіант. Хоча американській делегації буде досить важко дістатися до міста. Азербайджан підтримує хороші відносини як з Вашингтоном, так і з Москвою. Тож його столиця потенційно могла б стати місцем зустрічі. Але Байден все ж навряд чи туди поїде. Причина одна - коротка війна між Вірменією й Азербайджаном в Нагірному Карабасі торік. Поїздка президента США в Баку, швидше за все, образить Вірменію, так само як і багатьох американців вірменського походження. Нещодавно його адміністрація здобула прихильність цієї спільноти, визнавши геноцид вірменів на початку 20-го століття.

Читайте такожBloomberg: Нерішучість США і Європи щодо України небезпечнаВ 2011 році Словенія теж стала місцем зустрічі Джорджа Буша-молодшого й Володимира Путіна. Останній тільки став президентом Росії. В 2017 році Словенія запропонувала провести зустріч Трампа з Путіним на її території, нагадуючи, що дружина тогочасного президента США - Меланія - народилася в балканській країні. Цілком можливо, що Любляна зможе прийняти лідерів США і Росії цього разу. Але проблема в тому, що в 2004 році Словенія вступила в НАТО. А отже в російському списку вона вже не на першому місці. Втім, у 2017 році це, здається, не хвилювало Путіна, який прихильно поставився до словенське запрошення для нього і Трампа. Американський чиновник сказав Politico, що Путіну насправді не так важливо, де буде зустріч, як США.

"Він схильний драматизувати й любить спостерігати за тим, як країни НАТО і ЄС лякаються, коли він збирається приїхати на їхню територію", - сказав чиновник.

Видання також нагадує, що Прага була місцем зустрічі президентів Барака Обами й Дмитра Медведєва у 2010 році. Однак, тепер відносини між Росією й Чехією не найкращі. Чеський уряд вислав десятки російських дипломатів, коли дізнався, що Москва стояла за організацією вибуху на чеському складі боєприпасів у 2014 році. Тоді загинуло щонайменше двоє людей. Росія відплатила тією ж монетою і внесла Чехію в список "недружніх країн". В ньому також опинилися США і низка російських сусідів, таких як Латвія й Естонія.

Колишній дипломат і екс-посол США в Польщі Деніел Фрід зауважив, що російська поведінка: від військових вторгнень до кібератак, - позбавляє Москву дипломатичного простору для маневрів чи зустрічей.

"Вони продовжують атакувати й злити народи. Я б волів би мати наші проблеми, ніж проблеми Путіна", - сказав Фрід.

Можлива зустріч Байдена і Путіна

Джо Байден запропонував Володимиру Путіну зустрітися під час телефонної розмови в середині квітня.

Американський президент сподівається, що захід пройде в червні в Європі.

В якості місця зустрічі адміністрація Білого дому запропонувала третю країну.

Влада Австрії запропонувала провести зустріч у Відні. Кремль заявив, що офіційної відповіді про зустріч не було, і Москва вивчає пропозицію.

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Переклад: Лесь Димань