До країни вже прибуло 400 тисяч українських біженців.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що в країну можуть прибути близько мільйона біженців з України. Він зазначив, що в країну вже прибули 400 тисяч українців

Про це повідомляє RMF24.

"Кожен біженець, який з'явиться на польсько-українському кордоні буде прийнятий, ми враховуємо можливість збільшення кількості біженців з України до 1 мільйона", - заявив Рау.

За його словами, до Польщі за притулком вже прибули 400 тисяч українців. При цьому він вказав, що польський кордон перетинають також громадяни інших країн з-за меж Європи.

"За даними, які у нас є, до Польщі приїхали представники 125 країн, звичайно, домінують українці. Всіх, хто заради свого життя і здоров'я перетне кордон Польщі, отримають їжу і житло, а також контакти – для людей неукраїнського походження – їх консульських служб", – зазначив дипломат.

Також він переконаний, що українці, які шукають порятунку в Польщі "знають, що тут вони будуть в безпеці серед дружніх і добрих людей".