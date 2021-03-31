Правозахисні групи й ООН відзначали недоліки в розслідуваннях повідомлень про імовірні порушення прав людини з боку силовиків.

Держдепартамент США опублікував щорічний звіт про дотримання прав людини у країнах світу. Один з розділів присвячено ситуації в Україні.

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Згідно з інформацією Держдепу, у 2020 році влада загалом не вживала адекватних кроків для переслідування більшості посадовців, які чинили зловживання.

Правозахисні групи й ООН відзначали недоліки в розслідуваннях повідомлень про імовірні порушення прав людини з боку силовиків.

На Донбасі сили під керівництвом Росії займалися незаконними вбивствами цивільних, примусовими викраденнями та тортурами.

Серед значних порушень прав людини в окупованому Криму відзначили викрадення, тортури, суворі й загрозливі для життя умови у в’язницях та свавільні арешти.

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Автор: Людмила Жерновська