Держдепартамент США опублікував щорічний звіт про дотримання прав людини у країнах світу. Один з розділів присвячено ситуації в Україні.
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Згідно з інформацією Держдепу, у 2020 році влада загалом не вживала адекватних кроків для переслідування більшості посадовців, які чинили зловживання.
Правозахисні групи й ООН відзначали недоліки в розслідуваннях повідомлень про імовірні порушення прав людини з боку силовиків.
На Донбасі сили під керівництвом Росії займалися незаконними вбивствами цивільних, примусовими викраденнями та тортурами.
Серед значних порушень прав людини в окупованому Криму відзначили викрадення, тортури, суворі й загрозливі для життя умови у в’язницях та свавільні арешти.
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