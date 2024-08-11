Ян Кшиштоф Белецкий вважає, що диктатор Путін може бути партнером лише для авторитарних країн.

Колишній прем'єр-міністр Польщі, депутат Сейму та ексміністр європейської інтеграції Ян Кшиштоф Белецький переконаний, що Росія може бути партнером лише для авторитарних країн і тому не бачить зараз перспективи повернення країни-агресорки до блоку країн Групи семи (G7). Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання, як він оцінює пропозиції експерм'єра Великої Британії Бориса Джонсона повернути Володимира Путіна до діалогу, який існував до повномасштабної війни в Україні - наприклад, до формату G7+1.

"Щоб запросити Путіна до G7, тобто повернутися до G8? То передусім треба було б досягнути принаймні припинення вогню і мати якусь перспективу виходу з цієї ситуації, бо інакше склалося б враження, що загинули сотні тисяч людей, катастрофа коштувала сотні мільярдів доларів, а ми одного дня кажемо, що нічого не сталося і сідаємо з Путіним як з колегою. Я не думаю, що хтось в здоровому глузді думав про таке розв'язання", - зазначив політик.

Він додав, що Путін може бути партнером для авторитарних країн.

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"І це було черговий раз дуже помітно останніми днями, коли в Венесуелі режим Ніколаса Мадуро провів вибори, які не були ані вільними, ані чесними, ані справедливими. Як зауважили спостерігачі, виграла опозиція: 2 до 1 чи 3 до 1, а Мадуро проголосив себе переможцем, то можемо поглянути на країни, які одразу привітали цього смішного диктатора з "перемогою" – це Росія, Китай, Іран, Куба і Нікарагуа. Тобто видно, що ці країни тримаються разом, і єдиною їхньою метою є боротьба із західним світом, знищення його або ж принаймні обмеження його впливу", - сказав Белецький.

Більш того, підкреслив він, не виключається, що Росія може піти війною проти НАТО. Белецький звернув увагу, що Росія весь час говорить про війну в Україні як про оборону від західних сил, які за допомогою українців пробують загрожувати незалежності Росії.

"Вони лише перші кілька місяців говорили, що то якась спеціальна військова операція, яка має на меті змінити Україну. А коли вони побачили, що велика частина західного світу почала допомагати Україні цивільними та військовими засобами, то вони сказали своїм громадянам дещо інше: "Ми бідні й мусимо боронитися перед Заходом, який хоче на нас напасти, і для оборони, у разі чого, ми маємо ядерну зброю і ми готові її застосувати, щоб оборонитись від атаки", - прокоментував польський політик.

Белецький не вважає, що Путін був готовий на ведення ядерної війни, "бо це точно війна, яка передусім призведе до знищення Путіна, Кремля і великої частини Росії".

"Натомість, чи якась форма конвенційної війни в цій хвилині можлива? Як кажуть військові, ніхто не передбачає такої війни найближчими роками, хоча не виключає її в майбутньому",- сказав політик.

Він зазначив, що кожна імперія може розвиватися за рахунок агресії, війни та конфліктів, а Росія на роки приречена "до відсутності сучасних реформ і будівництва суспільства в західному стилі, тому є агресивною країною, де ці імперські мрії міцно вкорінюються".

Вигнання Росії з G7

Як повідомляв УНІАН, у період з 1997 по 2014 рік об’єднання Групи семи функціонувало як Група восьми, оскільки до розвинених країн приєдналася Росія. Однак агресія проти України припинила членство країни-агресорки. Так, у березні 2014 року Група семи засудила російську агресію проти України та анексію Криму. 24 березня у Гаазі відбулася надзвичайна зустріч членів "Сімки". росію було виключено з об’єднання, проти неї було запроваджено санкції.

Також Росію виключено з числа членів Парламентської асамблеї Ради Європи.

Минулого року ПАРЄ визнала, що агресія Росії проти України почалася ще в 2014 році, а не в лютому 2022 р.

Транформація Групи семи

Як повідомляв УНІАН, у період з 1997 по 2014 рік об’єднання Групи семи функціонувало як Група восьми, оскільки до розвинених країн приєдналася Росія. Однак агресія проти України припинила членство країни-агресорки.

Так, у березні 2014 року Група семи засудила російську агресію проти України та анексію Криму. 24 березня у Гаазі відбулася надзвичайна зустріч членів "Сімки". Росію було виключено з об’єднання, проти неї було запроваджено санкції.

Також Росію було виключено з числа членів Парламентської асамблеї Ради Європи.

Минулого року ПАРЄ визнала, що агресія Росії проти України почалася ще в 2014 році, а не в лютому 2022 р.

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