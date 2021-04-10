Подробиці про церемонію будуть оголошені пізніше наступного тижня.

Відспівування і похорон чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II принца Единбурзького Філіпа пройдуть 17 квітня.

Читайте такожУ Британії дали артилерійський салют в пам'ять про принца Філіпа (фоторепортаж)Як повідомив Букінгемський палац, церемонія проходитиме у вузькому колі сім'ї та близьких у каплиці святого Георгія у Віндзорському замку, передає РИА Новости.

Подробиці про церемонію будуть оголошені пізніше наступного тижня.

Помер принц Філіп

У п'ятницю вдень прес-служба Букінгемського палацу повідомила, що чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Піліп помер у віці 99 років.

Син грецького принца Андрія Філіп і Єлизавета II були одружені 73 роки. Вони одружилися в 1947 році. Всього чотири роки тому пара відзначала платинове весілля. У Піліпа і Єлизавети II четверо дітей.

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Автор: Ірина Погоріла