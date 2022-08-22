Друзі принца говорять про те, що вибір цього котеджу - знак того, що Вільям і Кейт прагнуть виглядати сучасно і жити скромно за королівськими мірками.

Герцог і герцогиня Кембриджські з дітьми переїжджають з Кенсінгтонського палацу на заході Лондона в невеликий котедж Аделаїда, який знаходиться в 10 хвилинах ходьби від Віндзорського замку, де живе королева.

Друзі принца говорять про те, що вибір цього котеджу - знак того, що Вільям і Кейт прагнуть виглядати сучасно і жити скромно за королівськими мірками: на відміну від Кенсінгтонського палацу з його численними кімнатами, їхній новий будинок значно менший: крім вітальні і технічних приміщень, там всього чотири спальні, повідомляє Бі-бі-сі.

Котедж Аделаїда, в якому принц Вільям буде жити з дружиною і трьома дітьми, неодмінно викличе порівняння з куди більш шикарним особняком в Каліфорнії, де живе його молодший брат принц Гаррі з сім'єю.

Втім, переїзд в віндзорський котедж не означає, що Вільям і Кейт позбудуться своєї лондонської квартири. Вони як і раніше будуть зупинятися в апартаментах, коли будуть приїжджати в Лондон. Крім того, у подружжя є будинок в Анмер-Хол, в Сандрінгемі.

За словами друзів пари, Вільям і Кейт хочуть, щоб діти росли в спокійній атмосфері, серед природи, подалі від галасливого міста. Всі діти - 9-річний Джордж, 7-річна Шарлотта і 4-річний Луї будуть ходити в найближчу приватну школу Lambrook School, недалеко від Аскота в Беркширі, в якій навчаються і хлопчики і дівчатка.

У рекламному проспекті школи сказано, що заклад надає "першокласне навчання і чудові умови", в числі яких - 25-метровий басейн, поле для гольфу, фруктовий сад з бджолами, курми і свинями, а також ліс.

Навчання всіх трьох дітей в цій школі буде коштувати в цілому не менше 50 тис. фунтів стерлінгів на рік.

Однак, переїзд ближче до бабусі підкреслює і важливість відносин Вільяма з королевою. І ці відносини набувають все більшого значення, оскільки 96-річна Єлизавета II все частіше покладається в державних справах на думки сина і онука - принців Чарльза і Вільяма.

Що відомо про котедж Аделаїда

Котедж був побудований в 1831 році як будинок для дружини Вільгельма IV, королеви Аделаїди - звідси і його назва.

Пізніше він став домом для Пітера Таунсенда, полковника Королівських ВПС Великобританії, який прославився в битві за Британію, авіаційній битві Другої світової війни, що тривала з 10 липня по 30 жовтня 1940 року.

Таунсенд збив у складі ескадрильї перший німецький бомбардувальник над територією Англії.

Після війни він став головним конюшим короля Георга VI і близьким другом молодшої дочки короля, принцеси Маргарет. Таунсенд жив у котеджі Аделаїда зі своєю першою дружиною з 1944 по 1952 рік.

Незважаючи на поважний вік, котедж знаходиться в хорошому стані і йому будуть потрібні лише дрібний ремонт і деякі переробки, необхідні для забезпечення безпеки сім'ї принца.

Передбачається, що котедж Аделаїда стане основним будинком королівської сім'ї, де вони будуть жити постійно.

Як повідомляв УНІАН, подружжя герцогів Кембриджських принц Вільям і Кейт Міддлтон побували в лікарні Ланкашира Clitheroe, де поспілкувалися з медичним персоналом і познайомилися з собакою-терапевтом.