Протести у Вірменії тривають уже місяць після підписання мирного договору, за яким більша частина Нагірного Карабаху відійшла Азербайджану.

У Вірменії поновилися акції протесту. Сьогодні опівдні сплив ультиматум, який у суботу опозиція оголосила прем’єру Ніколу Пашиняну.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Громадяни вимагають його відставки через поразку у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах. Протестувальники зібралися у центрі Єревану – намагаються перекрити рух транспорту.

Почалися перші затримання.

Протести у Вірменії тривають уже місяць після підписання мирного договору, за яким більша частина Нагірного Карабаху відійшла Азербайджану. Противники Пашиняна переконані, що це – на совісті глави уряду. Той каже, що іншого виходу не було.

Війна в Нагірному Карабасі: що відомо

Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.

У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

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Автор: УНІАН