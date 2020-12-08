У Вірменії поновилися акції протесту. Сьогодні опівдні сплив ультиматум, який у суботу опозиція оголосила прем’єру Ніколу Пашиняну.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Громадяни вимагають його відставки через поразку у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах. Протестувальники зібралися у центрі Єревану – намагаються перекрити рух транспорту.
Почалися перші затримання.
Протести у Вірменії тривають уже місяць після підписання мирного договору, за яким більша частина Нагірного Карабаху відійшла Азербайджану. Противники Пашиняна переконані, що це – на совісті глави уряду. Той каже, що іншого виходу не було.
Війна в Нагірному Карабасі: що відомо
- Вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан розпочали бойові дії в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинуватили одна одну у взаємних обстрілах, в результаті яких є загиблі. У Вірменії та невизнаній республіці Нагірний Карабах оголошено воєнний стан і загальна мобілізація.
- Азербайджан ввів воєнний стан з 28 вересня.
- Рада Безпеки ООН закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити бойові дії.
- У ніч на 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі. За умовами угоди, в зоні конфлікту будуть розміщені російські миротворці.
- Пізніше в ЗМІ з'явився повний текст угоди між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни в Нагірному Карабасі.
Нагірний Карабах: історія конфлікту
Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.
У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.
У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.
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