Чиновникам і політикам в Москві заборонено офіційно зустрічатися з білоруськими опозиціонерами, але певне спілкування між ними все ж відбувається.

Люди з оточення Світлани Тихановської регулярно їздять в столицю Росії. Зараз в Москві перебуває група з кількох людей, які представляють Координаційну раду, створену для організації переходу від режиму Олександра Лукашенка до нової демократичної влади.

"Вони будуть зустрічатися з російськими ЗМІ, експертами й представниками місцевих аналітичних центрів включно з тими, які близько пов'язані з Кремлем. Це не перший такий візит. Вони відбуваються регулярно", - сказав Rzeczpospolita добре поінформований з ситуацією співрозмовник.

Читайте такожGazeta Wyborcza: В оточенні Лукашенка почався внутрішній конфліктВидання пише, що головна суперниця Лукашенка на виборах, які пройшли 9 серпня, до цього часу не мала жодних контактів з представниками влади Росії. Російським політикам і депутатам Держдуми заборонено контактувати з Тихановською чи її близьким оточенням.

"У них є неофіційна заборона, видана згори", - повідомило виданню джерело.

Відомий російський політолог і голова пов'язаного з Кремлем "Центру політичної інформації" Олексій Мухін визнав у розмові з Rzeczpospolita: що брав участь у кількох "подіях" за участі представників білоруської опозиції в Москві. А також зустрічався з ними на державних телеканалах.

"У нас нещодавно була дискусія на "Первом канале", під час якої виступав Павло Латушко (колишній дипломат і екс-міністр культури Білорусі, - ред.). Чому Росія повинна ігнорувати цих людей? Вони громадяни Білорусі і мають право брати участь в конституційних процесах своєї країни. Офіційно представники влади не контактують з білоруською опозицією. Але це не означає, що Росія закриває перед ними двері", - сказав Мухін.

За його словами, в Москві добре розуміють, які настрої поширені серед білорусів.

"Лукашенко, зволікаючи зі зміною конституції, провокує радикалізацію протестів", - додав він.

Читайте такожЛукашенка запідозрили в готовності приєднати Білорусь до РосіїУ вівторок російська Рада з міжнародних справ РФ опублікувала нове дослідження, з якого випливає, що більшість учасників протестів у Білорусі (неменше 70%) добре ставляться до Росії. А половина жителів білоруських міст стверджують, що були розчаровані, коли Володимир Путін визнав "перемогу" Лукашенка на виборах. Кожен п'ятий опитаний вважає, що Росія повинна підтримати протести, а більше 60% білорусів вважають, що Москва взагалі не повинна підтримувати жодну зі сторін. Також дослідження показало, що колишній голова російського "Белгазпромбанку" Віктор Бабарико, яка Мінськ не допустив до виборів, найпопулярніший політик в Білорусі.

"Теоретично така фігура, яка розуміє російський політичний клас, була б прийнятна для Кремля. Це одна з причин, чому Лукашенко не хоче випускати Бабарико з в'язниці", - пише на сторінках Ради з міжнародних справ РФ Ригор Астапеня.

Це дослідження він провів для британського центру Chatham House. Але його праця потрапила на сайт одного з найбільш впливових інститутів в Росії. Як так сталося? Особливо це викликає подив, якщо звернути увагу на те, що в склад президії Ради з закордонних справ РФ входять прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков і заступник міністра закордонних справ Ігор Моргулов. В наглядовій раді організації також бере участь голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Читайте такожThe Guardian: У Білорусі банкам наказали блокувати гроші учасників протестів"Я особисто звернувся до Ради з закордонних справ РФ з пропозицією опублікувати статтю на тему моїх нових досліджень. Вони погодились", - сказав польському виданню Астапеня.

На його думку, це доводить, що за східним кордоном Білорусі теж є розуміння, що білоруське суспільство змінилося. І що варто хоча б на рівні експертів вислухати різні голоси з Білорусі.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення із силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешти.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань