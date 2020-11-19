Білоруські лікарі й медсестри не мають права страйкувати, однак, вони все ж знайшли спосіб висловити свій протест проти влади.

У Білорусі лікарі, медсестри й інші медпрацівники вважають, що у них немає іншого способу змусити владу почути їх, окрім як почати масово звільнятися. Причиною такого свого рішення вони називають "безпрецедентну брехню, безправ'я і репресування людей з боку влади".

Як пише Gazeta Wyborcza, оголошення про масові звільнення медиків було зроблене в спеціальній групі "Білі халати" в Telegram.

"Немає відчуття більш гнітючого, ніж безсилля й безпорадність. І єдине, що ми можемо зробити, - це звільнитися, тому що нам не можна страйкувати", - йдеться в оголошенні.

Читайте такожУ Білорусі з початку протестів було затримано майже 26 тисяч осібЗгідно з трудовим кодексом Білорусі, громадяни мають право на звільнення через 30 днів після повідомлення роботодавцю про своє рішення. Або ж все може відбутися швидше за згодою сторін. На думку медиків, за цей час адміністрація Олександра Лукашенка буде мати шанс виконати вимоги учасників протестів, зокрема, провести нові вибори й припинити застосування насильства до демонстрантів. Під оголошенням "Білих халатів" підписалися 5 тисяч медиків.

Людям, які з об'єктивних причин не можуть зараз звільнитися, пропонують почати так званий "італійський страйк" (формальне виконання службових обов'язків). Тобто лікарі за таким сценарієм повинні "виписувати лікарняні й рецепти на основі вимог пацієнта, а не фальшивої статистики, лікували пацієнтів стаціонарно так довго, як того вимагає одужання, а не так, як наказують згори". Також медики повинні повідомляти тільки правдиві дані.

З початку протестів проти Лукашенка 9 серпня білоруські лікарі підтримують демонстрантів як морально, так і фізично. На тлі епідемії коронавірусу, окрім своїх головних обов'язків вони часто надають медичну допомогу тим, кого побила білоруська міліція.

Читайте такожУ Мінську силовики затримали близько 40 медиків, які вийшли на демонстрацію (відео)А зважаючи на складні умови роботи й ситуацію в країні, медики й самі брали участь в протестах. 26 жовтня лідер опозиції Світлана Тихановська закликала до загальнонаціонального страйку. Медпрацівники теж взяли в ньому участь, за що їх репресувала влада й медичне керівництво. У Білорусі кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає щодня. Але попри це, лікарів звільняють з роботи, арештовують на вулицях, б'ють і кидають до в'язниць. Проти медиків також порушують кримінальні й адміністративні справи.

15 листопада під час "традиційного" недільного маршу в Мінську ОМОН затримав онколога і кандидата медичних наук Павла Мойсеєва, керівника хірургічного відділення Республіканського онкологічного центру Андрія Полуянчика, онколога Євгенія Кузьміна. Останній в 2014 році отримав звання "Лікар року Республіки Білорусь". Також під арешт потрапив психіатр-нарколог Віктор Сатсута. Лікарів арештовують також й в інших білоруських містах.

Читайте також"Зламають пальці, закриють на 25 років на зоні": білоруська опозиціонерка Колеснікова розповіла про своє викрадення16 листопада з'явилася інформація про те, що Республіканський науково-практичний центр "Мати і дитина" не продовжив співпрацю з Андрієм Вітушко, якого в Білорусі вважають одним з найкращих дитячих реаніматологів в країні. Його затримали ще в серпні. На знак солідарності колеги лікаря вже кілька днів виходять на вулиці на протести з плакатами і портретами Вітушка.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення із силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешти.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань