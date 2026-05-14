Магазини зобов'яжуть роздавати продукти людям: мережам це може не сподобатися

Замість утилізації продукт "на межі" строку зберігання віддаватимуть нужденним.

В Україні запровадять систему фудбенкінгу, за якою харчові продукти з магазинів незадовго до завершення терміну придатності передаватимуть соціально вразливим верствам населення. Передача продуктів стане обов’язковою для супермаркетів, площа яких перевищує 400 кв метрів.

Голова Чеської федерації продовольчих банків Алеш Славічек під час круглого столу на тему фудбенкінга зауважв, що торговельні мережі можуть бути проти подібного примусового нововведення

"Якщо продукти ще можна використати – їх треба передати людям. В Чехії це закріплено на рівні закону з 2018 року. Мережам не подобався цей закон – вони звернулися до суду, але програли справу", – каже Славічек.

Нині чеська організація фудбенкінгу вважається однією з найбільш розвинутих в Центральній Європі.

"В нас працює 15 регіональних банків, один великий центральний хаб та 1150 громадських організацій співпрацюють з нами. В Чехії проживає 11 мільйонів людей – 10% з них на межі бідності, за даними влади. Громадські організації кажуть, що всі 20% – а це 2 мільйони", – продовжує Славічек.

Чеська організація фудбенкінгу підтримала в минулому році понад 400 тисяч людей, з яких 62% – це матері-одиначки або літні люди.

"17,4 тисячі тонн продуктів ми врятували та роздали. На 5 млн євро нас підтримала влада Чехії, а ми надали підтримки на 31 млн", – каже Славічек.

Вимоги Євросоюзу

Запровадження системи фудбенкінгу - одна з вимог до України з боку ЄС. Європа, в свою чергу, виділяє під цю програму фінансування. Розвиток банків продовольства має вирішити одразу кілька проблем: зменшення відходів, зменшення витрат бізнесу на їхню утилізацію та допомогу вразливим прошаркам населення. Поки запровадження фудбенкінгу в Україні знаходиться на стадії обговорення.

Банк продовольства – це неприбуткова благодійна організація, яка отримує продукти з короткими залишковими термінами придатності від виробників та рітейлерів та розподіляє їх серед соціально незахищених верств населення.

Щороку в Україні утилізується 2,7 млн тонн продовольства. При цьому понад 30% населення України проживає поза межею харчової бідності. Українські банки продовольства передали 4 700 тонн продуктів понад двом мільйонам людей.

Передані продукти не становлять загрози для здоров’я отримувачів, оскільки при виробництві харчів зазвичай закладають 20% додаткового строку після вказаного на упаковці строку придатності продуктів, заявили експерти.

Банки продовольства мають сортувати та зберігати отримані від магазинів харчі та формувати з них продуктові набори. На продуктах виробники повинні будуть вказувати два типи термінів придатності: Best Before (Краще спожити до) та Use By (Кінцева дата споживання – після неї продукт підлягає тільки утилізації).

