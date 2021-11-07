Ще двоє працівників отримали травми.

У Карагандинській області Казахстану на шахті стався викид метану.

За інформацією МНС республіки, загинули шестеро працівників, ще двоє постраждали.

"7 листопада о 08:37 в місті Абай на шахті Абайська АТ "АрселорМіттал Теміртау" в забої вентиляційного штрека 3-К10 північ стався раптовий викид газу метан. Загалом у шахті перебували 64 працівника. 56 осіб одразу самоевакуювались", - йдеться в повідомленні.

В результаті з восьми працівників, що були на місці викиду метану, шість загинули, двох травмовано - їх стан уточнюється.

Читайте такожКобра виповзла з унітаза і вкусила чоловіка за статевий орган"Зараз проводиться підйом на поверхню. Виробничий процес призупинено. Обставини та причини з'ясовуються", - повідомляють у МНС.

За дорученням прем'єр-міністра Республіки Казахстан Аскара Маміна на місце події виїхала комісія під керівництвом міністра з надзвичайних ситуацій Юрія Ільїна.

Як повідомляв УНІАН, раніше на шахті на окупованій території Луганщини сталася аварія: 9 гірників загинули та 19 травмовані.

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Автор: Катерина Комолова