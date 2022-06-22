Гвинтокрил країни-агресора перебував у чужому повітряному просторі майже дві хвилини.

Прикордонний російський вертоліт МІ-8 порушив повітряний простір Естонії, яка є членом НАТО, та перебував там майже дві хвилини.

Про це повідомляє ERR.

Інцидент стався 18 червня в районі Койдула на південному сході країни. Через це посла РФ Володимира Липаєва викликали в МЗС Естонії та передали йому ноту.

За даними каналу, російський гвинтокрил не мав плану польоту, а його транспондер було вимкнено. Крім того, пілот не мав двостороннього радіозв'язку з естонською службою повітряного руху.

"Це вкрай серйозний і невдалий із погляду Естонії інцидент, який, поза сумнівом, викличе додаткову напруженість і в жодному разі не прийнятний", – прокоментували в МЗС країни.

Інцидент у районі Койдула став другим порушенням росіянами повітряного кордону Естонії цього року. Минулого літаки РФ здійснили п'ять таких порушень.

Росія порушила повітряний простір Естонії перед великим самітом Північноатлантичного альянсу. Крім того, російські війська проводять навчання поблизу естонського кордону, імітуючи щоденні ракетні удари по країні. Як пише Bloomberg, Міноборони Естонії попереджає про ескалацію напруженості між Кремлем і державою НАТО.

"Ніколи не було так серйозно, як зараз. Це реальне життя. Вони фактично імітують ракетні удари по території НАТО і дають нам знати, що повідомляють нас про це", – заявив представникк МЗС Естонії.

Заступник держсекретаря відомства Рейн Таммсаар закликав РФ вивести війська з України та зупинити криваву війну. Крім того, він висловив солідарність із Литвою на тлі блокади Калінінградської області, наголосивши, що вона виконує рішення четвертого пакету санкцій Європейського Союзу. Таммсаап наголосив, що РФ має перестати загрожувати своїм сусідам та усвідомити, що її власна агресія проти України дорого обходиться.

Як повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Ситуація навколо заборони Литви загострюється, Росія відкрито погрожує країні. Член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном". За його словами, заборона транзиту "може стати підставою для дуже жорстких і абсолютно законних дій".

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