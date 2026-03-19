Пєсков: Мирні переговори щодо України зараз у стані 'ситуативної паузи'

У Кремлі заявили про тимчасове призупинення переговорів, пов’язавши це з графіками США та загостренням ситуації довкола енергетики.

У Кремлі заявили про тимчасову паузу в переговорах щодо України. Речник правителя РФ Дмитро Пєсков повідомив, що подальші зустрічі відбудуться після узгодження графіків усіх сторін, насамперед США, передають пропагандистські ЗМІ.

За його словами, йдеться про "ситуативну паузу", яка має бути перервана після координації часу для нового раунду тристоронніх переговорів.

"Як тільки будуть узгоджені графіки всіх трьох сторін, сподіваємось, що ця пауза буде перервана", – заявив Пєсков.

Відео дня

Заяви про енергетику та безпеку

У Кремлі також звинуватили Україну в атаках на енергетичну інфраструктуру в Чорному морі, назвавши їх "бездумними та безвідповідальними". Зокрема, йшлося про загрози газопроводам Турецький потік і Блакитний потік.

Пєсков заявив, що такі дії можуть ще більше дестабілізувати ситуацію не лише в регіоні, а й у світі, особливо на тлі напруження на Близькому Сході.

У Кремлі також наголосили, що правитель РФ Володимир Путін раніше попереджав про ризики дестабілізації енергоринку через ескалацію навколо Ірану.

Переговори України і РФ

Раніше Пєсков заявив, що тристоронні мирні переговори між Сполученими Штатами, Росією та Україною призупинені. При цьому прессекретар Кремля заявив, що РФ продовжить роботу в рамках обміну полоненими та тілами загиблих з Україною.

Водночас Володимир Зеленський сказав, що у нього "дуже погане передчуття" щодо впливу ситуації з Іраном на війну в Україні. Він зазначив, що фокус уваги США зосереджений "більше на Близькому Сході, ніж на Україні", тому мирні переговори "постійно відкладаються".

