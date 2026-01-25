РФ використовує Білорусь, щоб шантажувати Європу та світ 'Орєшніками', - Зеленський

За його словами, оператори російських реактивних "Шахедів" працюють по Україні в тому числі з території Білорусі.

Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "Орєшніками", а оператори російських реактивних "Шахедів" працюють по Україні в тому числі з території Білорусі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. "Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо, а тепер ми всі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для всіх через залежність Білорусі від Москви. Залежність, що не стає меншою", - сказав він.

За його словами, оператори російських реактивних "Шахедів" працюють по Україні в тому числі з території Білорусі.

"Зв’язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "Орєшніками". Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх нас у Європі", - наголосив президент.

Саме тому, як зауважив Зеленський, для Європи важливо не втратити жоден із народів, які живуть свободою.

"Саме тому для Європи критично не втрачати час. Саме тому ми всі у Європі кожен день маємо працювати на сильну Європу", - додав глава держави.

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що Україна може розглядати членство у створюваній президентом США "Раді миру" лише після завершення війни.

Він зокрема ще раз підтвердив, що Україна отримала запрошення від Трампа приєднатися до "Ради миру". І додав, що про неї частково згадується у "плані з 20 пунктів", який Україна опрацьовувала разом з США. за словами президента, "Рада мир" має стати органом, який братиме участь у нагляді за припиненням вогню.

"Але для нас зрозуміло, що ми зможемо там бути, коли війна закінчиться. З Росією ми зараз вороги. Білорусь – союзник Росії, разом з ними ми не можемо бути. І це вже у пакеті, у плані з 20 пунктів. Думаю, все це, з моніторинговою місією, працюватиме, коли війна закінчиться – саме для нас",- сказав Зеленський.

