Україна буквально дає Латвії час на підготовку до можливої російської агресії, зазначив міністр.

Україна послабила російську армію настільки, що до нового наступу Кремль буде готовий тільки через два роки.

Про це заявив Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, пише nra.lv.

Пабрікс зазначив, що опір України буквально дає Латвії час на підготовку до можливої російської агресії.

"Навряд чи хтось вірив, що вторгнення і подальша війна, така ж, як попередні світові війни, можлива. Наша сусідня країна довела, що ми також повинні бути готові захищати свою територію від жорстокої і численної переваги", — підкреслив міністр.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують наступати на сході країни. За повідомленням Генштабу, 16 липня українські сили відбили спроби штурмів ворогом на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Разом з тим ЗСУ продовжують ефективно знищувати склади з боєприпасами противника на окупованих територіях. У Пентагоні вважають, що наступ РФ значно сповільнився саме завдяки використанню Україною систем HIMARS.

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ окупантам активізувати бої на "всіх напрямках", що журналісти The New York Times оцінили як сигнал переходу Росією до більш агресивної фази війни.

Водночас, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, Путін віддав наказ захопити Харків, про що свідчить активізація обстрілів області російськими військами.

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