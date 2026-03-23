Зеленський розкрив плани РФ запускати БПЛА з наземних станцій в Білорусі

Президент наголосив, що росіяни встановлюють станції запуску дронів на ТОТ та у Лукашенка.

Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на ТОТ України, так в Білорусі. Про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

"Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі. Будемо реагувати відповідно", - наголосив Зеленський.

Він доручив Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можемо зробити відкритими.

Відео дня

Зеленський також зазначив, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму:

"Маємо неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму. Росія використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході".

Президент України повідомив, що ГУР у регулярному форматі надає оцінку ситуації на фронті та внутрішню російську інформацію щодо активності на полі бою. За його словами, російське командування постійно намагається збільшити досягнення російських військ на передовій і в подальшому використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання російського окупаційного контингенту в переговорному процесі.

Ситуація з весняним наступом окупантів

Як повідомляв УНІАН, Росія ще до початку свого весняно-літнього наступу стикнулася із труднощами та майже повною зупинкою фронту. Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук. На його думку, РФ змінює свої цілі зі стратегічних до оперативних. Тоді як плани ворога на літню кампанію залежать від тих ресурсів, які вони паралельно накопичують.

Українські оператори дронів у березні зірвали масштабний наступ російських окупантів, знищивши дві ворожі бригади за три дні. Це катастрофічні показники навіть за російськими мірками. Незважаючи на складнощі з рекрутингом, українська армія змогла підготувати фахівців високого рівня, які ефективно знищують ворога.

