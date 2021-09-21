Доктор філологічних наук, професор кафедри російської мови та стилістики, а також кафедри російської літератури Олег Сиром'ятников продовжував лекцію під час бійні у Пермському державному університеті.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Коли в аудиторію забігла перелякана мати однієї зі студенток і розповіла про стрілка, Сиром'ятников продовжив вести лекцію і попросив йому не заважати.
Студенти намагалися пояснити професору, що атака на університет – це серйозно і попросили вчителя забарикадувати аудиторію.
У відповідь професор заявив, що барикади нібито не допоможуть, і якщо студентів захочуть вбити, то вб'ють.
"Сиром'ятникова не засмутило навіть те, коли хтось постукав в аудиторію - він просто почав вести лекцію пошепки", - йдеться в повідомленні.
Студенти розповідають, що під час атаки йому нібито зателефонував декан і попросив продовжувати лекцію.
"Зупинити вчителя російської зміг лише ОМОН, бійці якого евакуювали учнів з корпусу. Навіть тоді Сиром'ятников був незадоволений, що його відволікають від навчального процесу", - йдеться в повідомленні.
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Що відомо про Олега Сиром'ятникова
Навчався в Пермській школі №109, за освітою – філолог.
Як викладач російської мови та літератури Сиром'ятников працює вже 23 роки.
Сфера наукових інтересів: російська література, творчість письменника Федора Достоєвського, історіософія і теологія.
Серед написаних Олегом Сиром'ятнbковим наукових монографій - "Російська ідея Ф.М. Достоєвського".
Стрілянина e Пермському університеті: що відомо
Вранці 20 вересня в Росії у Пермському lержавному університеті сталася стрілянина.
В результаті стрілянини шестеро осіб загинули, ще 29 постраждали.
18-річного Тимура Бекмансурова знешкодив молодший лейтенант Калінін. При затриманні він стріляв у нього вісім разів.
При собі у нападника знайшли рушницю Huglu Atrox Pump, патронташ, 100 патронів і сумку з документами.
Стрілок тривалий час планував напад, збирав гроші на рушницю і ретельно готувався.